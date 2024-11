Tu colonia preferida tiene premio en Bonpreu: La promoción que acaba de salir

Bonpreu i Esclat sorprenden a sus clientes con una promoción exclusiva para los amantes de las fragancias. Las opciones incluyen sets de regalo de marcas como Springfield, Antonio Banderas y Bustamante, ideales para esta temporada. Además, acumulas un 20 % de bonificación en tu tarjeta cliente, lo que hace que esta oferta sea aún más atractiva.

Los productos destacados en la promoción

Entre los productos destacados encontramos el set de colonia People Like Us Her de Pacha Ibiza, que incluye una colonia de 100 ml y un formato extra de 10 ml. También está el set Muy Mío Power de Bustamante, perfecto para quienes buscan fragancias intensas. Incluye una colonia de 100 ml y otra de 75 ml.

Otra de las opciones interesantes es el set Night Attitude de Springfield. Este incluye una colonia de 100 ml y un práctico envase portátil de 10 ml, ideal para llevar en el bolso o mochila.

Las colonias de Antonio Banderas, como The Secret Absolu y Her Secret Absolu, también están en la lista. Estas destacan por su elegancia y su presentación sofisticada.

| BonpreuEsclat

Plazo y condiciones de la promoción

La promoción ya está activa en los supermercados Bonpreu i Esclat y estará disponible durante un tiempo limitado. Es importante destacar que los clientes acumulan un 20 % del importe de estas compras en su tarjeta cliente.

Este saldo puede utilizarse en futuras compras, lo que convierte esta oferta en una oportunidad perfecta para quienes buscan calidad al mejor precio.

La variedad de productos hace que sea una promoción ideal tanto para regalos como para uso personal. Además, la calidad de las marcas asegura una experiencia olfativa única.

¿Por qué aprovechar esta promoción?

Las colonias incluidas en la promoción son de marcas reconocidas y ofrecen una amplia gama de aromas, desde frescos y juveniles hasta más sofisticados. La posibilidad de acumular un 20 % de bonificación es otro gran incentivo para decidirse por alguna de estas opciones.

Además, el set de Free Attitude de Springfield, con su fragancia fresca y moderna, o las icónicas colonias de Antonio Banderas, son ideales para quienes valoran la calidad en cada detalle. La promoción también incluye opciones unisex, lo que permite que todos encuentren algo que se adapte a sus gustos personales.

Cómo acceder a la promoción

Para disfrutar de esta oferta, simplemente necesitas tener una tarjeta cliente de Bonpreu i Esclat. Si aún no tienes una, puedes solicitarla en tu tienda más cercana o a través de su web. Es gratuita y te permite disfrutar de numerosas ventajas en cada compra.

No pierdas la oportunidad de renovar tu colección de colonias con esta promoción exclusiva. Ya sea para ti o para regalar, estas opciones son perfectas para cualquier ocasión. Recuerda que las existencias son limitadas, así que es mejor actuar rápido y no dejar pasar esta oferta única.

Visita tu Bonpreu i Esclat más cercano y disfruta de una experiencia de compra que combina calidad, ahorro y estilo. ¡Tu fragancia favorita te está esperando!