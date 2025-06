Cuina una de les receptes més conegudes gràcies a una promoció de Bonpreu i Esclat

En els darrers anys, els hàbits de consum als supermercats han evolucionat cap a la cerca de productes frescos, ofertes personalitzades i una experiència de compra més enriquidora. Bonpreu i Esclat, cadenes referents en el sector alimentari català, han aconseguit captar l'atenció dels consumidors no només per la qualitat dels seus productes, sinó també per l'originalitat de les seves promocions.

Un exemple recent posa en valor la tradició culinària mediterrània, oferint una oportunitat poc habitual per a qui gaudeix cuinant a casa.

El pop a la gallega, plat emblemàtic de la gastronomia espanyola, ha estat durant generacions una de les receptes preferides tant a les llars com als restaurants. Tanmateix, el preu del pop i la dificultat de trobar producte de qualitat han limitat de vegades la seva presència a taula. La tendència actual apunta a una demanda més gran de productes frescos i de proximitat, sobretot quan el consumidor sent que pot accedir-hi en condicions avantatjoses.

| Syda Productions, BonpreuEsclat, XCatalunya

Una oferta que acosta el producte de qualitat a totes les llars

Fins al 9 de juny, Bonpreu i Esclat llancen una promoció pensada per a qui vol experimentar a la cuina amb matèries primeres de primera. Comprant 300 grams o més de pop roquer —a un preu de 39,99 €/kg— i sol·licitant-ne la cocció al mateix establiment (per només 0,45 € la unitat), el client s'endú de regal una bossa de patates per a microones Bonpreu La Collita de 500 g. Un incentiu que encaixa amb la tendència de consum pràctic, on la immediatesa i la comoditat guanyen terreny.

Aquest tipus d'accions respon a una estratègia molt definida en el sector: acompanyar els productes principals amb un complement perfecte per facilitar receptes completes a casa. En aquest cas, el pack fomenta la preparació del clàssic pop amb patates, permetent al consumidor gaudir d'un àpat especial sense complicacions afegides.

L'elecció del pop roquer no és casual. Es tracta d'un producte valorat per la seva textura i sabor, procedent d'aigües netes i caracteritzat per la seva qualitat superior en comparació amb altres varietats. La possibilitat d'adquirir-lo ja cuit a la botiga elimina un dels grans reptes per a molts compradors: la cocció del pop, que requereix temps, experiència i atenció al detall.

| BonpreuEsclat

Recepta fàcil i tradicional: pop amb patates a casa

El veritable atractiu d'aquesta promoció rau en la possibilitat de preparar un dels plats més apreciats pels amants de la cuina de mercat, utilitzant únicament els productes inclosos a l'oferta i uns pocs ingredients bàsics.

Preparar pop a la gallega amb patates microones és senzill:

Talla el pop cuit a rodanxes i col·loca'l sobre una base de patates cuites al microones (seguint les instruccions del paquet).

Afegeix sal gruixuda, un raig d'oli d'oliva verge extra i, si es vol, empolsa pebre vermell de la Vera per aconseguir l'autèntic sabor gallec.

El resultat és un plat vistós, saludable i molt fàcil de presentar, ideal per a un sopar diferent o per compartir en qualsevol ocasió especial.