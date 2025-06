El lot estalvi per al sopar més refrescant: els clients de Bonpreu l'esperaven

Quan arriba la calor, els costums de compra als supermercats experimenten un canvi significatiu. Els clients prioritzen productes frescos, plats llestos per consumir i opcions que redueixin el temps a la cuina, afavorint així sopars lleugers i, sobretot, refrescants. Aquesta tendència no és casualitat: segons diversos estudis de consum, la despesa en gaspatxos i embotits augmenta considerablement amb l'arribada de les primeres onades de calor.

Les cistelles de la compra s'omplen de propostes que permeten resoldre el sopar en pocs minuts, sense renunciar al sabor ni a la qualitat.

L'auge dels lots estalvi i els packs combinats respon precisament a aquest context. Els supermercats, conscients de la demanda i de la necessitat d'oferir solucions ràpides a preus ajustats, llancen periòdicament promocions que reuneixen productes habituals al rebost d'estiu.

| Bonpreu

En aquest sentit, Bonpreu s'avança a les expectatives dels seus clients amb una proposta que ha despertat un notable interès: el lot estalvi de gaspatxo i pernil serrà, perfecte per resoldre un sopar lleuger i saludable durant els dies de més calor.

Una tendència que combina tradició i comoditat

No hi ha millor combinació per a una nit d'estiu que un bon gaspatxo fred acompanyat d'un embotit de qualitat. Aquest lot, disponible fins al 9 de juny a tots els supermercats Bonpreu i Esclat, respon a aquesta demanda, unint en una mateixa oferta dos productes d'alta rotació en aquestes dates.

D'una banda, el gaspatxo original Alvalle, presentat en un pack de 2 unitats d'1 litre cadascuna, és una de les marques de referència per a qui cerca el sabor tradicional andalús, llest per servir i sense conservants artificials. D'altra banda, els encenalls de pernil serrà Cerezo, amb 110 grams d'encenalls, ideals per afegir al gaspatxo, servir com a aperitiu o complementar amanides.

| BonpreuEsclat

El preu d'aquest lot és un dels principals reclams: 6,99 € pel conjunt, la qual cosa suposa un estalvi notable respecte al preu habitual (10,58 €). Per als compradors habituals, aquest tipus de promocions són una oportunitat d'optimitzar la cistella de la compra i anticipar sopars per a tota la família, ajustant-se als nous hàbits de consum.

Gaspatxo i pernil: la parella estrella dels sopars d'estiu

El gaspatxo, amb el seu aportament de vitamines, antioxidants i baix contingut calòric, s'ha consolidat com una opció ideal per a qui vol cuidar l'alimentació sense complicacions. Preparat a base de tomàquet, pebrot, cogombre i oli d'oliva, és refrescant i lleuger, però prou nutritiu per funcionar com a plat únic a les nits més caloroses.

El pernil serrà, per la seva banda, aporta proteïnes d'alt valor biològic i un sabor inconfusible que eleva qualsevol recepta senzilla. En combinar ambdós productes, l'experiència gastronòmica resulta equilibrada amb un gest a la tradició espanyola però adaptada al ritme de vida actual.