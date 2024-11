Ni anacards ni avellanes: El fruit sec que millor prevé l'infart

per Antoni Mateu-Arrom

La dieta que portem, així com els hàbits dexercici, són dos pilars per mantenir una bona salut cardiovascular.

Si posem el focus en allò que mengem, els aliments ultraprocessats són un dels grans problemes del segle XXI. L' excés de greixos saturats , de sucres o de conservants comporten problemes que van més enllà del que som capaços de veure des de fora.

Els fruits secs són un dels grans aliats que es poden tenir, si el que es vol és prendre un mos ràpid, d'una manera molt més saludable. Aporten energia, greixos saludables i no són aliments ultraprocessats.

Els fruits secs a la dieta

Nous, cacauets, anacards... Molts són els fruits secs que es poden prendre en diferents moments del dia. Ja sigui per esmorzar, com a berenar de mig dia, i fins i tot, com a acompanyament a plats principals.

També és important recalcar que no tots els fruits secs tenen les mateixes propietats nutritives. De la mateixa manera, que les quantitats que s'han de prendre són determinants quant al que el nostre cos absorbirà.

De fet, es podria dir que és una de les més recomanades és la nou, ja que compta amb Omega3 --ideal per lluitar contra el colesterol--, vitamina C, calci i ferro, entre d'altres. Tot i això, hi ha una alternativa que és molt millor, des del punt de vista de la salut cardiovascular. I quina és?

El fruit sec recomanat per al cor

La cardiòloga i professora de Medicina a la Universitat Hofstra (Nova York, EUA), Jennifer Mieres , ha compartit quin és aquest “Sant Grial”.

Ho ha fet a través del medi nord-americà Today, i diu que el pren cada dia, entri a l'hora d'esmorzar i dinar. Es tracta de les ametlles . Però, per què?

Les propietats de les ametlles

Una dada important que cal recalcar és que és millor consumir-les sense sal. Un extra de sodi a la dieta pot ser contraproduent en persones hipertenses o amb problemes de cor. Més enllà d'això, però, les ametlles gaudeixen de moltes propietats.

Per cada 100 grans contenen 3,7 mg de ferro, 268 mg. de magnesi, 264 mg. de calci, 12 grams de fibra, 3,9 grams de sucres naturalment presents, 1 mg. de sodi, 705 mg. de potassi i 49 grams de greixos. Això, traduït a 20 grams, en paraules de la cardiòloga, “aporta el 15% diari recomanat de fòsfor i magnesi”. També, “al voltant del 6% diari recomanat del ferro, potassi i calci”.

També, relacionat amb les quantitats, Mieres recomana que la ració d'ingesta sigui d'un grapat. Més quantitat pot ser contraproduent, ja que les ametlles contenen 576 quilocalories per cada 100 grams.

Per què són bones per al cor?

Aquest fruit sec té un equilibri nutricional ideal per mantenir una bona salut cardiovascular. Per això, també és una aliada a l'hora de prevenir problemes com els infarts.

Addicionalment a les recomanacions de Mieres, la revista científica Nutrients va publicar recentment un estudi en què detallen per què aquests fruits secs poden ser un nou pilar a les nostres dietes.