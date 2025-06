La targeta del Banco Santander que molts clients esperaven

per Duna Costa

El sector bancari espanyol travessa una etapa de gran competència, marcada per l’aparició de bancs digitals i l’impacte de la inflació en els hàbits de consum. En aquest entorn, les targetes amb reemborsament s’han popularitzat i més del 60 % dels usuaris valoren rebre incentius pel seu ús. Així, el llançament de la nova targeta del Banco Santander ha generat una àmplia repercussió.

Cashback senzill

A diferència d’altres targetes amb condicions poc clares, la nova proposta de Banco Santander destaca per la seva transparència i senzillesa. Ofereix un 1 % de reemborsament en totes les compres durant el primer any, amb un màxim de 10 euros al mes.

Sense necessitat d’inscripcions ni tràmits extres, el cashback s’aplica automàticament i pot suposar fins a 120 euros de devolució anual només per l’ús habitual de la targeta. El termini per aprofitar aquesta oferta no és indefinit. La targeta s’ha d’activar abans del 30 de juny de 2025, cosa que afegeix un component d’urgència i exclusivitat que ha estat molt comentat pels mateixos usuaris a les xarxes socials.

| Viktor Gladkov, XCatalunya, Banco Santander

Experiència d’usuari millorada

Més enllà de l’atractiu reemborsament inicial, el Banco Santander ha incorporat a la seva nova targeta l’accés al programa Santander Premia. Aquesta iniciativa permet gaudir de promocions addicionals amb reemborsaments extres en compres realitzades en comerços associats, com grans plataformes tecnològiques, hotels i botigues en línia populars.

Per exemple, alguns clients ja han reportat devolucions del 5 % addicional en compres realitzades en marketplaces com AliExpress, cosa que ha generat un efecte positiu en la percepció general de la proposta. Un altre punt fort és la flexibilitat en el pagament, ja que la targeta permet abonar l’import total a final de mes sense interessos o fraccionar la despesa en diferents quotes, adaptant-se a la planificació financera de l’usuari.

La seguretat tampoc s’ha deixat de banda. La gestió des de l’app, la possibilitat de bloquejar la targeta a l’instant i les alertes en temps real aporten un control extra, especialment en un moment en què el frau en línia segueix creixent.

| Banco Santander, Lisa Summer

Finalment, destaca l’absència de comissions tant d’emissió com de manteniment, així com en la conversió de moneda en compres internacionals. Aquest conjunt d’avantatges reforça la sensació que el Santander ha sabut escoltar una demanda real i respondre amb un producte competitiu.

Un moviment estratègic

El llançament d’aquesta targeta respon a una tendència global: els bancs cerquen mecanismes per diferenciar-se i evitar la fuga de clients cap a fintechs i entitats 100 % digitals. Santander fa un pas endavant en la captació i fidelització d’usuaris, especialment entre els perfils joves i urbans, que valoren la immediatesa i la transparència.

No és casual que la reacció a les xarxes hagi estat especialment positiva. Molts usuaris han destacat la senzillesa de l’operativa i la possibilitat d’estalviar sense canviar els seus hàbits de consum. A més, aquest moviment podria accelerar la competència i motivar altres entitats a llançar productes similars en els pròxims mesos.

| XCatalunya, Banco Santander, Kaboompics.com de Pexels

Oportunitat d’estalvi

Per al client mitjà, la nova targeta suposa una oportunitat real d’estalviar en el dia a dia. Li permet beneficiar-se de promocions puntuals i disposar d’una eina de pagament moderna, sense haver de preocupar-se per costos ocults o limitacions complexes.

Caldrà veure si el banc manté aquestes condicions un cop conclogui el primer any promocional. De moment l’acollida és unànimement positiva i marca un nou estàndard en el segment de targetes de crèdit amb recompenses a Espanya.