La combinació de luxe per a aquest estiu amb un gran descompte a Bonpreu i Esclat

Cada estiu, el consum als supermercats es reinventa per adaptar-se als nous hàbits dels consumidors. L'augment de les temperatures i el desig de gaudir de menjars més frescos i especials provoquen un canvi en les tendències de compra: les famílies cerquen productes que aportin qualitat, comoditat i un toc festiu a la taula, però també posen el focus en les promocions que permeten estalviar sense renunciar a experiències gastronòmiques de nivell.

En aquest context, les grans cadenes com Bonpreu i Esclat competeixen per llançar ofertes exclusives que responguin a les demandes d'aquells que volen celebrar trobades a l'aire lliure, sopars a la terrassa o, simplement, fer-se un petit homenatge a casa.

No és casualitat que, els darrers anys, les vendes de marisc i vi hagin experimentat un repunt significatiu durant els mesos de calor, especialment si es presenten en formats de “lot estalvi” que fan molt més accessible el luxe quotidià.

| BonpreuEsclat, XCatalunya, @gettyimages

Oferta exclusiva: Marisc i vi, el duo imprescindible de l'estiu

Bonpreu i Esclat han identificat aquesta tendència i, per aquest estiu, aposten per una combinació que representa l'esperit festiu de la temporada: gamba llagostinera ultracongelada i vi blanc. Fins al 30 de juny, la cadena catalana llança un lot exclusiu que respon a dues de les preferències més marcades del consumidor actual: la recerca de qualitat i el desig de gaudir de productes premium a preus ajustats.

L'oferta, vàlida a tots els supermercats Bonpreu i Esclat, inclou:

1 caixa de gamba llagostinera PESCAR (calibre 30/40 unitats, 2 kg, ultracongelada).

1 ampolla de vi blanc d'agulla BLANC PESCADOR (750 ml).

El preu del lot és de 18,95 €, una rebaixa significativa respecte al preu anterior, que ascendia a 23,30 €. Aquest descompte converteix la proposta en una de les més competitives del moment, especialment tenint en compte la qualitat dels productes i l'estalvi final per al client.

Detalls dels productes: sabor, qualitat i origen

Les gambes llagostineres PESCAR incloses al lot destaquen pel seu tamany generós (30/40 peces per caixa), la seva textura ferma i el seu sabor intens, ideals per a aquells que cerquen marisc de confiança per cuinar a la planxa, preparar arrossos mariners o incloure en amanides d'estiu. Com que són ultracongelades, mantenen intactes les seves propietats nutricionals i la seva frescor, cosa que en facilita l'emmagatzematge i la conservació sense perdre qualitat.

| BonpreuEsclat

Per la seva banda, el vi BLANC PESCADOR és un clàssic de l'estiu català. Aquest blanc d'agulla, de bombolla fina i matisos frescos, acompanya a la perfecció tant el marisc com peixos suaus, amanides o aperitius lleugers. El seu format de 750 ml i el seu preu unitari fora de l'oferta (4,35 €) el situen com una opció versàtil per a qualsevol trobada, sigui en àpats informals o celebracions més especials.

Un maridatge d'èxit: recepta fàcil per triomfar

Per a aquells que cerquen idees pràctiques, una de les receptes més recomanades consisteix a preparar les gambes a la planxa amb unes escates de sal i un toc d'all i julivert. El resultat és un plat senzill, ple de sabor, que guanya en frescor si s'acompanya amb una copa de Blanc Pescador ben fred. Una altra opció: afegir les gambes a una amanida tèbia amb ruca, alvocat i una vinagreta cítrica.