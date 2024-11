El sorprenent plat preferit dels catalans el 2024

La gastronomia catalana és àmpliament reconeguda per la increïble varietat d'ingredients i sabors, fruit de la combinació entre tradició i creativitat. A Catalunya, la cuina reflecteix la riquesa de la seva geografia, que abasta des del mar Mediterrani fins a les muntanyes dels Pirineus, permetent la creació de plats que inclouen productes frescos del mar, com ara marisc i peix, així com carns, verdures, i productes de muntanya. Platets tradicionals com l'esqueixada, una amanida de bacallà esmicolat, o l'escalivada, a base de verdures rostides, mostren el respecte pels ingredients locals i la tècnica ancestral en la preparació dels aliments, mantenint sempre la seva essència original.

A més, la gastronomia catalana ha evolucionat i s'ha adaptat a les tendències modernes sense perdre les arrels, cosa que la converteix en una referència tant a nivell nacional com internacional. Des de les tapes i els arrossos fins als guisats més complexos com el suquet de peix o la carn d'olla, els plats catalans ofereixen una experiència culinària completa que va del simple al sofisticat. Aquesta varietat ha portat Catalunya a ser reconeguda mundialment, amb xefs catalans com Ferran Adrià o els germans Roca, que han elevat la cuina catalana a l'alta gastronomia i l'han posat al mapa global, mostrant que la tradició i la innovació poden coexistir en perfecta harmonia.

El plat favorit dels catalans

La revista Cuina i Abacus han proclamat aquest dimarts les sardines a la brasa com el plat mariner predilecte del país. A la cloenda de la 9a edició del Plat Favorit dels Catalans s'ha imposat la recepta defensada pel cuinar Santi Colominas, del restaurant Toc al Mar de Begur.

| Getty Images

Juntament amb els finalistes de la paella de gambó amb costella i tòfona, la caldereta de musclos i el romesquet, la final s'ha disputat en el marc del Gastronòmic Fòrum Barcelona amb una votació popular i un jurat professional. Per la seva banda, Santi Colominas ha recollit el xec commemoratiu que l'acredita com a padrí de la recepta guanyadora del Plat Preferit dels Catalans 2024.

El jurat professional ha estat format per Judith Càlix (directora de Cuina), Nandu Jubany (xef del restaurant Can Jubany), Joan Gurguí (propietari de la Bikineria i defensor de l'entrepà que va guanyar l'edició del 2023), Sílvia Grimaldo (publisher de la revista Cuina) i Pep Palau (director de Gastronomic Forum Barcelona).

L'edició d'enguany d'El Plat Favorit dels Catalans va començar el 17 d'octubre amb dotze plats que representen els amors d'estiu, els àpats que gaudim a tocar del mar i amb productes del mar. Després d'una primera fase en què van caure sis candidats de la llista, la segona fase va determinar quins serien els quatre finalistes del concurs.