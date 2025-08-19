Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
ES
Logo Telegram
Una dona somrient i feliç davant d'una botiga de Mercadona.
L'últim de Mercadona que està marcant tendència per la qualitat i el preu | Mercadona, max-kegfire de Getty Images
Societat

Sembla d’Essie, però és de Mercadona i val menys de 4 euros: la bogeria que triomfa

Una nova proposta de Mercadona demostra que no cal gastar molts diners per a obtenir resultats professionals

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

La cura de les ungles s'ha convertit en part essencial de moltes rutines de bellesa. Cada vegada són més les persones que busquen un acabat professional sense necessitat d'anar al saló. I en aquesta tendència, els supermercats juguen un paper clau oferint productes eficaços a preus accessibles.

Mercadona ha estat una de les cadenes més innovadores en cosmètica de baix cost i ha sabut captar aquesta necessitat. El seu catàleg inclou propostes que sorprenen per la qualitat i el resultat que ofereixen. El darrer llançament per a manicura està causant sensació i ja se'n parla a les xarxes.

Dos pots d’esmalt d’ungles Top Coat Efecte Gel de la marca Deliplus davant d’una botiga Mercadona desenfocada
L'efecte d'ungles de gel, però fet a casa | Mercadona, Montaje propio

Dos Top Coat de Mercadona per a un resultat perfecte

Dins la gamma d'esmalts, Mercadona ofereix dos Top Coat dissenyats per donar un toc final impecable. Tots dos amb un preu de 3,50 euros, però aconsegueixen un resultat comparable als de marques d'alta gamma. La clau és en la protecció i la brillantor que aporten en cada aplicació.

El Top Coat Gel genera un efecte volum molt similar al de les ungles de gel. La seva fórmula crea una capa més gruixuda que allarga la durabilitat de la manicura. A més, aporta una brillantor extrema que eleva l'efecte a un nivell professional.

Per la seva banda, el Top Coat Brillo és l'elecció perfecta per a qui busca rapidesa i practicitat. S'asseca en pocs segons, protegeix el color i manté l'esmalt impecable més temps. Tot això sense alterar el to original ni generar un acabat artificial.

Flascó d’esmalt transparent amb tapa blanca sobre un tocador de bany amb mirall rodó i decoració; a la cantonada superior esquerra hi ha una icona de cistella de la compra amb aliments.
La brillantor perfecta perquè les teves ungles s'assequin en menys temps i l'esmalt duri més | Mercadona, Getty Images, Montaje propio

Resultats professionals a baix cost

El que diferencia aquests articles és la seva capacitat d'adaptar-se a diferents estils. Qui busca un look cridaner i durador troba en el Gel una solució ideal. En canvi, qui prioritza la rapidesa prefereix el Brillo, pel seu assecament immediat.

Tots dos formen una barrera protectora que evita el desgast i la pèrdua de color. Això significa que les ungles es mantenen més fortes i cuidades, fins i tot amb l'ús diari. La facilitat d'aplicació fa que qualsevol persona pugui aconseguir una aparença digna de saló a casa.

Mercadona ha tornat a demostrar que no cal gastar gaire per aconseguir bons resultats. Amb preus que ronden els 3,50 euros, aquests productes s'han convertit en un imprescindible per a qui vol lluir ungles perfectes. Una bogeria que, per la seva eficàcia i cost reduït, ja triomfa entre els clients més exigents.

➡️ Societat