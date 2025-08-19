Sembla d’Essie, però és de Mercadona i val menys de 4 euros: la bogeria que triomfa

La cura de les ungles s'ha convertit en part essencial de moltes rutines de bellesa. Cada vegada són més les persones que busquen un acabat professional sense necessitat d'anar al saló. I en aquesta tendència, els supermercats juguen un paper clau oferint productes eficaços a preus accessibles.
Mercadona ha estat una de les cadenes més innovadores en cosmètica de baix cost i ha sabut captar aquesta necessitat. El seu catàleg inclou propostes que sorprenen per la qualitat i el resultat que ofereixen. El darrer llançament per a manicura està causant sensació i ja se'n parla a les xarxes.
Dos Top Coat de Mercadona per a un resultat perfecte
Dins la gamma d'esmalts, Mercadona ofereix dos Top Coat dissenyats per donar un toc final impecable. Tots dos amb un preu de 3,50 euros, però aconsegueixen un resultat comparable als de marques d'alta gamma. La clau és en la protecció i la brillantor que aporten en cada aplicació.
El Top Coat Gel genera un efecte volum molt similar al de les ungles de gel. La seva fórmula crea una capa més gruixuda que allarga la durabilitat de la manicura. A més, aporta una brillantor extrema que eleva l'efecte a un nivell professional.
Per la seva banda, el Top Coat Brillo és l'elecció perfecta per a qui busca rapidesa i practicitat. S'asseca en pocs segons, protegeix el color i manté l'esmalt impecable més temps. Tot això sense alterar el to original ni generar un acabat artificial.
Resultats professionals a baix cost
El que diferencia aquests articles és la seva capacitat d'adaptar-se a diferents estils. Qui busca un look cridaner i durador troba en el Gel una solució ideal. En canvi, qui prioritza la rapidesa prefereix el Brillo, pel seu assecament immediat.
Tots dos formen una barrera protectora que evita el desgast i la pèrdua de color. Això significa que les ungles es mantenen més fortes i cuidades, fins i tot amb l'ús diari. La facilitat d'aplicació fa que qualsevol persona pugui aconseguir una aparença digna de saló a casa.
Mercadona ha tornat a demostrar que no cal gastar gaire per aconseguir bons resultats. Amb preus que ronden els 3,50 euros, aquests productes s'han convertit en un imprescindible per a qui vol lluir ungles perfectes. Una bogeria que, per la seva eficàcia i cost reduït, ja triomfa entre els clients més exigents.