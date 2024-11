Un gosset es fa la víctima després de ser 'atropellat' per un cotxe de joguina

Al vast univers de les xarxes socials, els animals s'han consolidat com a autèntics protagonistes de vídeos virals. En aquesta ocasió, el torn ha tocat a un simpàtic golden retriever que, amb la seva interpretació dramàtica, ha conquerit milers de cors a Twitter. El vídeo, titulat "Dramatic dog fakes injury" (Gos dramàtic fingeix una lesió), ja acumula més de 16.000 'm'agrada' i 4.000 compartits, gràcies a la impecable actuació d'aquest can després d'un lleuger cop amb un cotxe de joguina.

El vídeo comença mostrant a un cotxe teledirigit apropant-se al gos mentre aquest observa amb calma. En el moment que el vehicle impacta lleugerament contra la pota, el golden retriever inicia una actuació digna d'un premi de l'acadèmia. Primer, aixeca la pota ferida mentre coixeja exageradament, portant els espectadors al límit entre el riure i la tendresa. Com si no fos suficient, culmina la seva actuació dramàtica deixant-se caure a terra, completament abatut, mentre mira a la cambra amb ulls plens d'aparent dolor.

Tot i que el comportament del gos sembla tret d'una comèdia, els experts en conducta animal expliquen que aquest tipus de reacció poden tenir múltiples causes. En primer lloc, els gossos són animals molt expressius i sovint imiten comportaments humans per cridar l'atenció. En rebre un impacte, encara que lleu, el golden retriever podria estar exagerant la seva reacció per obtenir consol o simplement per provocar una resposta del propietari.

Una altra possible explicació és el condicionament previ. Si el gos ha rebut atenció extra en el passat per algun comportament similar, podria associar aquesta resposta amb recompenses, com ara carícies o paraules de consol. Això podria explicar per què el gos decideix "desmaiar-se" després del cop, com si estigués enmig d'una representació teatral.

L'impacte dels golden retrievers a les xarxes socials

No és la primera vegada que aquesta raça protagonitza un vídeo viral. Els golden retrievers són coneguts pel seu caràcter juganer, amigable i per la seva facilitat per interactuar amb humans i altres animals. La seva expressivitat natural i la disposició per aprendre trucs o adaptar-se a situacions humorístiques els converteixen en estrelles freqüents d'internet.

En aquest cas, el vídeo no només destaca per l'actuació del gos, sinó també pel context: la seva simpàtica samarreta de ratlles grogues i blaves, que afegeix un toc d'humor i tendresa al moment. L'atenció al detall per part de l'amo, que sembla gaudir tant com el públic del talent de la mascota, també ha estat aplaudida pels usuaris de Twitter.