La revista Forbes dona una gran notícia als treballadors de Bonpreu i Esclat

En un moment en què l'experiència laboral i la qualitat de la feina s'han convertit en factors determinants per a la percepció de marca, els supermercats han hagut de reinventar-se per atraure no només clients, sinó també els millors professionals del sector.

La satisfacció interna, la cultura corporativa i la possibilitat real de creixement són alguns dels aspectes més valorats pels treballadors a l'hora d'escollir la seva empresa ideal. Aquesta tendència es reflecteix en els estudis anuals de reputació i en la pròpia opinió dels consumidors, que observen amb lupa tant l'oferta de productes com el tracte que reben aquells que els atenen.

A Catalunya, la competència entre cadenes de supermercats és ferotge i la fidelitat del consumidor depèn cada cop més d'aspectes que van més enllà del preu o la qualitat dels aliments. Factors com l'estabilitat de la feina, la conciliació laboral o l'aposta pel talent local estan sent molt valorats.

| Bonpreu, Minerva Studio

Bonpreu i Esclat, entre les 100 millors empreses per treballar el 2025

Aquest any, la publicació de la llista Forbes ha portat una gran notícia d'especial rellevància per al sector de la distribució alimentària a Catalunya: Bonpreu i Esclat ha estat reconeguda com una de les 100 millors empreses on treballar el 2025.

Aquest reconeixement, que arriba en un context d'exigència social creixent envers les condicions laborals, reforça el compromís del grup català amb els seus empleats i consolida la seva reputació com a empresa responsable.

Segons el comunicat de la companyia, el guardó suposa una recompensa col·lectiva a l'esforç de més d'11.000 professionals que cada dia fan possible el funcionament d'una xarxa de supermercats en expansió.

En els darrers anys, Bonpreu i Esclat ha destacat per la seva política de contractació estable, la seva aposta per la formació contínua i la seva proximitat amb els treballadors. Aquestes estratègies, juntament amb la promoció interna i el diàleg permanent amb els equips, han permès millorar el clima laboral i reduir la rotació, dos indicadors clau en el sector.

| Bonpreu

A més del reconeixement públic, la presència a la llista Forbes aporta avantatges competitius a mitjà i llarg termini: afavoreix l'atracció de nou talent, augmenta la motivació interna i projecta una imatge de marca positiva cap als consumidors, que cerquen empreses compromeses tant amb la qualitat del producte com amb el benestar de la seva plantilla.

Bonpreu, un supermercat també molt ben valorat pels clients

L'aposta per la proximitat i el producte de qualitat, segell de la cadena catalana, es trasllada també a l'àmbit intern: els treballadors participen activament en la presa de decisions i poden proposar millores operatives des de la mateixa botiga. Aquest model de gestió horitzontal ha estat clau per mantenir una cultura corporativa forta i orientada a les persones.

La satisfacció dels empleats repercuteix de manera directa en l'experiència de compra dels clients. Un equip motivat i ben format és capaç d'oferir un servei més atent, resolutiu i proper, factors especialment valorats pels consumidors en una època on la personalització i la confiança juguen un paper fonamental.

| Bonpreu

Una empresa en creixement

Bonpreu i Esclat, amb més d'11.000 empleats i una presència consolidada a Catalunya, confirma així el seu paper com a referent tant en l'oferta comercial com en la gestió del talent. La inclusió a la llista Forbes de 2025 posiciona la cadena entre les més innovadores en termes de recursos humans dins del sector dels supermercats.