Estalvia gairebé 20 euros en un lot d’oli i productes de neteja a Bonpreu i Esclat

En l'univers canviant dels supermercats, on les promocions juguen un paper cada cop més decisiu en l'elecció de compra, Bonpreu i Esclat han tornat a captar l'atenció dels consumidors catalans amb una oferta que respon a les tendències actuals d'estalvi i abastiment intel·ligent.

En els darrers anys, la pujada del preu de l'oli d'oliva i dels productes de neteja ha obligat moltes famílies a reorganitzar la seva cistella de la compra, prioritzant aquelles promocions que realment suposen un estalvi significatiu en el pressupost mensual.

Aquesta dinàmica ha generat un canvi notable en els hàbits de consum: cada cop són més les llars que planifiquen les seves compres en funció dels lots i packs estalvi, una fórmula que ha agafat força no només pel seu atractiu preu, sinó també per la comoditat d'obtenir en una sola compra diversos productes d'ús quotidià.

| Dean Drobot, BonpreuEsclat, XCatalunya

En aquest context, la campanya de Bonpreu i Esclat no és una excepció, sinó més aviat un reflex de com els supermercats s'adapten a les demandes dels consumidors més exigents.

Una oferta adaptada a la realitat de les llars catalanes

Disponible fins al 9 de juny, el lot estalvi presentat per Bonpreu i Esclat reuneix set productes de primeres marques orientats tant a l'estalvi domèstic com a cobrir necessitats bàsiques de la llar. El pack inclou dos litres d'oli d'oliva Carbonell suau, detergent líquid Colon per a 34 rentades, suavitzant Flor per a 63 rentades, un abrillantador Finish de 500 ml i un paquet de 28 pastilles de rentavaixelles Finish Quantum.

Tot plegat, per un preu total de 21,95 euros, cosa que representa una rebaixa propera als 20 euros respecte al preu habitual d'aquests productes adquirits per separat (38,82 euros).

| BonpreuEsclat

Aquest tipus de promocions resulten especialment rellevants en un moment en què el preu de l'oli d'oliva ha assolit màxims històrics i els articles de neteja representen una part considerable de la despesa mensual en moltes llars. La inclusió de marques reconegudes en el lot és un punt a favor per al consumidor que cerca tant qualitat com preu, evitant la temptació de recórrer a productes de gamma baixa que poden resultar menys efectius o duradors.

Què inclou el lot estalvi?