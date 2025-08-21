La remullada de postal a un pas de Barcelona: rutes curtes i calçat que funciona

L'escena es repeteix cada cap de setmana: bosc fresc, roca calcària i aigua maragda. Qui arriba busca ombra, zones tranquil·les i camins senyalitzats sense grans desnivells. A la Garrotxa destaquen els gorgs de l'Espai Natural Protegit del Brugent, amb itineraris al costat del riu.
A la Selva, la riera modela gorgs i salts al voltant de Santa Coloma de Farners i Osor. Des de Barcelona, l'accés per autopista i comarcals situa el pla a 70–100 minuts, segons trànsit i punt escollit.
Accessos, aforaments i el millor moment del dia
La pregunta més repetida és òbvia: cal reservar per entrar als gorgs de Les Planes d'Hostoles a l'agost?
Entre el 24 de juny i l'11 de setembre, l'accés es regula amb reserva prèvia i control d'aforament per protegir l'entorn. A Sadernes, porta de Sant Aniol d'Aguja, l'accés motoritzat està regulat tot l'any amb plaça d'aparcament gestionada per l'espai natural.
Les franges més còmodes arriben d'hora al matí i a última hora, amb llum suau i menor afluència. Després de tempestes, el cabal puja, l'aigua és tèrbola i convé ajornar el bany. Els aparcaments habilitats s'omplen ràpidament; arriba amb temps i respecta les zones senyalitzades.
Rutes curtes a la Garrotxa i la Selva
El clàssic de Les Planes d'Hostoles condueix al Molí dels Murris, una ruta de 2,8 km fàcil, amb 40 minuts aproximats des de l'Espai Polivalent. Molt a prop, l'accés a Santa Margarida suma tot just 1,8 km i uns 30 minuts, ideal per a famílies amb infants acostumats a caminar.
L'entorn permet combinar variants cap a Can Poeti o La Plana, sempre per camins senyalitzats al costat del carril bici del Carrilet. A la Selva, la ruta “En companyia de les aigües” de Santa Coloma de Farners proposa 7,7 km i gairebé dues hores sense grans pendents. La riera d'Osor ofereix passarel·les, guals i gorgs en trams ombrívols; pregunta a l'oficina local per l'estat del cabal. Es pot anar amb gos a l'estiu? Dependrà del tram, la reserva i la normativa municipal vigent.
Calçat que funciona i seguretat a l'aigua
El terreny alterna roca polida, arrels i esglaons irregulars, per això mana la sabatilla de trail amb bona sola. Per entrar a l'aigua, els escarpins protegeixen del còdol i milloren la tracció a la pedra molla. No saltis mai sense comprovar profunditat i corrents; en gorgs poc profunds una capbussada és perillosa.
Evita zones sota cascades després de pluges, quan augmenta la succió. Porta aigua, protecció solar i bossa per a residus; el bany és compatible amb un entorn net. Si dubtes, tria zones de poca profunditat i entra a poc a poc, especialment amb menors.
Poques novetats el 2025
Després de les pluges de primavera, el panorama hídric millora, però continuen regulacions locals en gorgs sensibles. Les Planes d'Hostoles manté la reserva estival i Sadernes conserva el seu accés motoritzat regulat amb control de places. Els ajuntaments prioritzen conservació i seguretat, amb vigilància en festius d'alta afluència.
Abans de sortir, confirma aforaments, estat de pistes i possibles tancaments temporals per risc d'incendi. Una bona imatge per recordar el dia és la imatge del salt del Molí dels Murris al capvespre. Amb ple de ciclistes del Carrilet passant pel bosc proper. El millor capbussó combina logística senzilla i respecte pel lloc