El remei efectiu d’un gosset contra la calor

En els dies més ardents de l'estiu, un vídeo publicat per @jcarlos2001 a X ha generat més de 160 milions de visualitzacions. Hi apareix un gosset recorrent casa seva fins a jeure sobre una catifa aparentment comuna. Darrere d'aquest gest hi ha una lliçó instintiva de termoregulació canina que pot marcar la diferència entre confort i un cop de calor.

Moviments estratègics per trobar frescor

Al clip s'observa com el gos camina per diferents superfícies, com parquet i rajoles, fins a aturar-se a la catifa. Aquesta elecció no és casual: moltes vegades els gossos decideixen jeure en una simple catifa perquè reté menys calor que altres llocs. El seu comportament respon a segles d'evolució, que li han ensenyat a buscar espais frescos sense ajuda humana ni aparells sofisticats.

El cos del gos davant la calor

Contràriament als humans, els gossos no suen; la seva principal via de refredament és l'esbufec. Tanmateix, això no sempre és suficient quan les temperatures es disparen. A més, regulen la calor a través de zones amb poc pèl i del seu propi contacte amb superfícies fredes. Mullar el gos sembla una bona idea fins que es converteix en error: mullar-li el llom, especialment si té doble mantell de pèl, pot atrapar humitat entre capes i actuar com un efecte lupa sota el sol.

| Adobe Stock

Formes errònies com aquestes abunden: des d'omplir d'aigua una mànega per ruixar l'esquena del gos fins a creure que qualsevol superfície humida és refrescant. Els experts adverteixen que aquestes pràctiques poden agreujar la calor en lloc de mitigar-la. L'ensinistrador Alan Peiró, de Narices Húmedas, subratlla que molts gossos “pateixen més pel mal cuidat davant el clima que pel clima en si”.

El que ajuda contra les altes temperatures

Les recomanacions dels especialistes no passen per mesures extremes. Des de Còrdova, la veterinària Carmen Albéndiz va aconsellar a “Hoy por Hoy” no rapar races de doble capa com el husky; només retallar per mantenir la protecció natural. També va aclarir que mullar zones clau com la panxa i les potes afavoreix una dissipació efectiva de la calor, ja que aquestes àrees tenen pocs pèls i són a prop dels vasos sanguinis.

El fenomen és físic i biològic: aquestes zones permeten que l'aigua freda refredi la sang superficial, i en circular, redueix la temperatura corporal sense necessitat d'amarar la resta del cos. Així s'evita l'efecte lupa i es refresca de manera segura.

Una lliçó viral

El vídeo de @jcarlos2001 atrau tant perquè no hi ha cap truc ni màquina pel mig, només el sentit comú del gos. En un instant, l'animal ens ensenya que l'observació i l'empatia poden ser suficients per millorar el seu benestar. El gest simple, de buscar una catifa fresca, ha captat l'atenció del públic perquè resumeix un hàbit poderós que és a l'abast de tothom i que no costa res de replicar.

Amb la calor intensificant-se cada estiu, aprendre dels gossos i comprendre el seu llenguatge corporal es torna essencial. Aquest cas no és només una notícia viral: és un incentiu per qüestionar gestos automatitzats i optar per solucions naturals. Aquest petit gosset ha ofert una classe sobre termoregulació canina sense necessitat de paraules.