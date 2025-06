El regal de Bonpreu i Esclat comprant un producte molt consumit

En el context actual dels supermercats, on les promocions han passat de ser simples reclams puntuals a autèntiques estratègies per fidelitzar clients, cada detall pot marcar la diferència en l'experiència de compra.

El consumidor està més atent que mai a les ofertes, especialment quan es tracta de productes d'ús diari o molt presents en la dieta mediterrània. L'arròs, base fonamental a la cuina de moltes famílies, encapçala habitualment les llistes de productes més adquirits en grans cadenes com Bonpreu i Esclat.

Aquesta tendència no és casualitat. L'arròs, per la seva versatilitat, preu assequible i facilitat de conservació, ha consolidat el seu protagonisme als lineals dels supermercats. Es tracta d'un producte recurrent a la cistella de la compra, tant per a llars amb poc temps, que aposten per solucions ràpides, com per a qui cerca ingredients de qualitat per a receptes tradicionals.

I és precisament aquí on Bonpreu i Esclat han decidit innovar, aprofitant l'estirada d'un bàsic per llançar una promoció que, sens dubte, capta l'atenció de qui vol maximitzar el valor de la seva compra diària.

Una promoció que respon als nous hàbits de consum

Fins al 30 de juny, qui compri l'arròs rodó XL Brillante (envàs de 2 x 200 grams) podrà endur-se de regal una safata de Ratatouille Bonduelle de 375 grams. La mecànica és simple, però el missatge de fons és clar: premiar la compra de productes essencials amb alternatives saludables i llestes per consumir, ajustant-se a les demandes actuals del consumidor.

La promoció resulta especialment interessant per diversos motius. En primer lloc, tant l'arròs com la ratatouille pertanyen a aquesta categoria de productes pràctics i ràpids de preparar, alineats amb el ritme de vida accelerat que domina moltes ciutats. L'arròs Brillante, en ser de cocció ràpida i presentar-se en formats individuals, facilita la preparació de plats en qüestió de minuts, sense renunciar a la textura i sabor de l'arròs tradicional. D'altra banda, el Ratatouille Bonduelle aporta el valor afegit d'una recepta vegetariana llesta per servir, a base d'hortalisses seleccionades, sense conservants ni additius artificials.

Detalls de l'oferta i possibilitats a la cuina

El preu del pack d'arròs XL Brillante és de 2,39 euros, una xifra molt competitiva en el segment de plats preparats d'arròs. En incloure un regal valorat habitualment per sobre de l'euro, l'estalvi és tangible per al client i la percepció de valor afegit, evident. És important assenyalar que la promoció està limitada al període indicat i, com sol passar en aquest tipus d'ofertes, és vàlida fins a exhaurir existències.

En termes de qualitat, ambdós productes compten amb una àmplia acceptació entre els consumidors. L'arròs Brillante és conegut pel seu gra rodó, ideal tant per a receptes tradicionals com per a plats improvisats.

Es cuina en només un minut al microones, mantenint la seva consistència i sabor. Per la seva banda, la Ratatouille Bonduelle és una barreja d'albergínia, carbassó, pebrots i tomàquet, amanida i llesta per consumir freda o calenta. Destaca pel seu baix contingut en greixos i el seu aportament de fibra, sent apta per a dietes vegetarianes i com a guarnició saludable.

Qui aprofiti l'oferta pot preparar en només cinc minuts un plat complet i equilibrat: n'hi ha prou amb escalfar l'arròs i la ratatouille per separat, barrejar-los en un bol i afegir, si es vol, un toc d'oli d'oliva o herbes fresques. També és possible emprar aquests productes com a base per a plats més elaborats, afegint-hi tonyina, pollastre a la planxa o fins i tot ou escalfat, adaptant la recepta al gust o necessitats de cada família.