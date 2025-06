El lot ideal per als amants de la carn a Bonpreu i Esclat fins al 30 de juny

El comportament dels consumidors als supermercats catalans reflecteix, cada cop més, una cerca activa de promocions que combinen qualitat, practicitat i preu competitiu. En un context on la despesa en alimentació ha patit ajustos a causa de la inflació, la demanda de lots estalvi, especialment en productes frescos com la carn, creix temporada rere temporada.

La preferència per opcions envasades al buit, d'origen local i preparació senzilla, s'ha consolidat com una de les tendències de compra més destacades als lineals de supermercats com Bonpreu i Esclat.

Tot i que la carn de porc continua liderant el consum a Catalunya, la varietat de presentacions i l'adaptació a formats familiars o de barbacoa marquen la diferència en l'experiència de compra. No es tracta només d'adquirir producte, sinó d'accedir a propostes que facilitin el dia a dia, tant a la cuina habitual com en trobades improvisades de cap de setmana.

Així, les cadenes que aconsegueixen innovar en la seva oferta fidelitzen un públic cada cop més exigent, que compara preus i avalua el valor nutricional abans d'omplir la cistella.

Oferta destacada: qualitat local a un preu molt competitiu

Durant el mes de juny, Bonpreu i Esclat aposten per un lot pensat per a qui no renuncia a la carn de qualitat però busca el màxim estalvi. Es tracta d'una combinació especialment atractiva: broquetes de porc adobat i salsitxes fresques de la Plana de Vic, totes dues presentades en formats familiars i a punt per cuinar. El lot, en promoció fins al 30 de juny, s'ofereix a 6,49 € davant els 8,40 € habituals, cosa que suposa un estalvi significatiu per al consumidor.

La proposta inclou:

1 paquet de broqueta de porc adobada vermella envasada al buit, 270 g (preu habitual: 4,65 €/paquet). Aquestes broquetes destaquen pel seu marinat vermell, ideal per a la graella o la planxa, amb un toc especiat que aporta personalitat i sabor.

1 safata de salsitxa de porc de la Plana de Vic, 360 g (preu habitual: 3,75 €/safata). Es tracta d'una salsitxa fresca, reconeguda al mercat català pel seu origen local i la seva textura sucosa, perfecta per rostir o acompanyar amb pa.

Tots dos productes responen a la creixent demanda de carns a punt per cuinar i d'origen proper, en línia amb l'auge del consum responsable i la valorització de la producció local a Catalunya.

Un lot versàtil: receptes i idees per aprofitar-lo al màxim

L'atractiu d'aquest lot no rau únicament en el seu preu, sinó en la seva versatilitat. Les broquetes de porc adobat poden protagonitzar una barbacoa de cap de setmana, formar part d'un menú ràpid entre setmana o servir de base per a plats més elaborats, com broquetes al forn amb verdures de temporada. Per la seva banda, la salsitxa de la Plana de Vic s'adapta tant a un clàssic “pa amb tomàquet” com a un sopar ràpid amb patates al vapor o en guisats tradicionals.

Per a qui busca una opció senzilla però saborosa, es recomana cuinar les broquetes a la paella a foc mitjà, acompanyades de pebrots i ceba. Les salsitxes, per la seva banda, es poden servir amb mongetes blanques saltades i un raig d'oli d'oliva verge extra, aconseguint així un plat tradicional català amb ingredients de proximitat.

El consum de carn fresca i la seva integració en menús familiars continua sent un dels motors principals de les compres setmanals als supermercats. La possibilitat d'adquirir productes de qualitat, en format estalvi i d'origen local, representa un avantatge tant per a la butxaca com per al paladar.