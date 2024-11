La recepta més llaminera de la tardor: Agrada a tothom

La tardor és l'estació perfecta per gaudir de sabors càlids i reconfortants, i un pastís de carbassa casolana és les postres ideals per celebrar aquesta temporada. Aquesta recepta no només és deliciosa, sinó que també és relativament fàcil de preparar, cosa que la converteix en una excel·lent opció per a qualsevol ocasió, des d'un sopar familiar fins a una celebració especial.

Ingredients frescos i de qualitat

Per començar, és essencial comptar amb ingredients frescos que realcin el sabor del teu pastís de carbassa. Necessitaràs puré de carbassa, que pots fer rostint la carbassa o adquirir-lo ja preparat al supermercat. A més, assegura't de tenir farina de blat, sucre bru, mantega de bona qualitat, ous, espècies com canyella, nou moscada i gingebre, i un pessic de sal per equilibrar els sabors. No oblidis l'essència de vainilla, que afegeix una profunditat aromàtica irresistible al farciment.

| DAPA Images

Preparació senzilla i pas a pas

La preparació del pastís de carbassa és més senzilla del que sembla. Comença preescalfant el teu forn a 175 ° C i preparant la base del pastís. Pots utilitzar una base de massa comprada o fer-la tu mateix barrejant farina, mantega freda i una mica de sal fins a obtenir una textura sorrenca. Prem la massa en un motlle per a pastís i coure durant uns 10 minuts fins que estigui lleugerament daurada.

En un bol gran, barreja el puré de carbassa amb el sucre bru, els ous batuts, la mantega fosa, l'essència de vainilla i les espècies. Assegureu-vos que tots els ingredients estiguin ben integrats per obtenir un farciment homogeni. Aboca aquesta barreja sobre la base del pastís prehornejada.

Enfornat i temps de cocció

Col·loca el pastís al forn preescalfat i enforna durant aproximadament 45-50 minuts, o fins que el farcit estigui ferm i la superfície lleugerament daurada. És important no obrir el forn durant els primers 30 minuts de cocció per evitar que el farciment s'enfonsi. Quan el pastís estigui a punt, retira-la del forn i deixa-la refredar completament abans de servir-la. Això permetrà que el farciment s'assenti i faciliti el tall.

| Shutter2U, Yuganov Konstantin, XCatalunya

Decoració i presentació

Per a una presentació elegant i festiva, pots decorar el pastís de carbassa amb crema batuda, nous picades o una lleugera empolvorada de canyella. També pots afegir rodanxes de poma caramel·litzada o un rajolí de caramel per sobre per a un toc extra de dolçor i textura. Serveix el pastís de carbassa acompanyat d'una bola de gelat de vainilla o una tassa de cafè calent per a una experiència encara més reconfortant.