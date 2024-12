'Per què' o 'perquè'? Diferències i quan utilitzar-les correctament

La llengua catalana, com moltes altres, té paraules que, tot i sonar igual o semblant, tenen significats i usos diferents. Un dels dubtes més comuns entre els parlants i escrivents és l'ús correcte de "per què" i "perquè".

Tot i que poden semblar idèntiques a primera vista, la seva utilització en una frase pot canviar completament el sentit de la mateixa. En aquest article, aclarirem les diferències entre aquestes dues expressions i t'oferirem consells pràctics per utilitzar-les correctament.

Quan utilitzar 'per què'

"Per què", escrit en dues paraules i amb accent a la "e", s'utilitza en aquestes dues situacions principals: en les oracions interrogatives i exclamatives, tant directes com indirectes.

Oracions interrogatives directes: Quan fem una pregunta directa, utilitzem "per què" per demanar la causa o el motiu d'alguna cosa.

Exemple:Per què no has vingut a la festa?

Oracions interrogatives indirectes: Quan la pregunta està integrada dins d'una altra oració.

Exemple:No entenc per què no vols parlar amb mi.

Oracions exclamatives: Per expressar sorpresa o indignació sobre una causa.

Exemple:Per què m'hauria de quedar en silenci!

És important recordar que en aquests casos sempre es tracta de dues paraules separades i l'accent és diacrític per diferenciar-lo de "perque" (que no existeix en català estàndard).

Quan utilitzar 'perquè'

"Perquè", escrit en una sola paraula i amb accent a la "e", s'utilitza com a conjunció causal o final. És a dir, per introduir una subordinada que expressa la causa o el motiu de l'acció principal, o bé la finalitat.

Conjunció causal: Indica la causa o el motiu pel qual es realitza l'acció de la frase principal.

Exemple:He vingut perquè m'ho has demanat.

Conjunció final: Encara que menys freqüent, també pot expressar finalitat, equivalent a "a fi que".

Exemple:Estudia molt perquè pugui aprovar l'examen.

Resposta a una pregunta: Quan responem a un "per què" en una pregunta, utilitzem "perquè" en la resposta.

Exemple: Pregunta: Per què vas marxar aviat? Resposta: Perquè tenia feina pendent.

Consells pràctics per no confondre'ls

Per evitar errors comuns entre "per què" i "perquè", pots seguir aquests consells senzills:

Substitució per 'per quina raó' o 'pel qual': Si pots substituir "per què" per "per quina raó" o "pel qual" sense que la frase perdi sentit, aleshores s'escriu en dues paraules.

Exemple:Per quina raó no vas venir? (Per què no vas venir?)

Substitució per 'ja que' o 'donat que': Si pots substituir "perquè" per "ja que" o "donat que", es tracta d'una sola paraula.

Exemple:No va assistir a la reunió ja que estava malalt. (No va assistir a la reunió perquè estava malalt.)

Pregunta-resposta: Si estàs responent a una pregunta que comença amb "per què", la resposta usualment serà amb "perquè".

Exemple: Pregunta: Per què estudies català? Resposta: Perquè vull millorar les meves habilitats lingüístiques.

Distingir entre "per què" i "perquè" és essencial per escriure correctament en català i transmetre el missatge adequat. Recorda que "per què" (dues paraules) s'utilitza en preguntes i exclamacions per demanar o expressar causa. Mentre que "perquè" (una paraula) introdueix la causa o el motiu en una resposta o explica la raó d'una acció.

La pràctica i la lectura són claus per consolidar aquest i altres aspectes de la llengua. No dubtis a consultar fonts fiables o professionals de la llengua catalana quan tinguis dubtes. Amb el temps, l'ús correcte d'aquestes expressions es convertirà en una segona natura per a tu.