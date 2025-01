Els gossets que recreen escenes de Jurassic Park: 'Ei, no...'

per Sergi Guillén

Fa trenta anys, Jurassic Park va arribar a les pantalles revolucionant el cinema. Aquesta pel·lícula va combinar ciència-ficció i efectes especials impressionants. Amb una història basada en els perills de jugar amb la genètica, el film es va guanyar un lloc en la història del cinema.

L'escena més recordada és la persecució del T-Rex darrere del Jeep. La tensió, el rugit del dinosaure i el clàssic got amb aigua tremolant al tauler van marcar generacions. Jurassic Park no només és una icona cultural, sinó una referència per a molts.

En l'era de les xarxes socials, les escenes de la saga han inspirat paròdies i recreacions. Però què passa quan els protagonistes no són dinosaures, sinó gossos? Un vídeo recent ha portat aquest concepte a un altre nivell.

| Canva

Els gossos que juguen a ser dinosaures

En el vídeo viral, un grup de gossets recrea escenes icòniques de Jurassic Park. Els petits protagonistes aconsegueixen captar la tensió i el drama amb un toc adorable. Els seus amos han utilitzat disfresses enginyoses i efectes casolans per donar vida a aquesta paròdia.

El moment més divertit ocorre quan els "dinosaures" intenten obrir una porta del cotxe de joguina, imitant els velociraptors. Encara que no aconsegueixen el seu objectiu, l'expressió dels gossos és impagable. La barreja de nostàlgia i humor ha conquerit cors arreu del món.

Els usuaris a les xarxes han reaccionat amb comentaris com: “Això és millor que la pel·lícula original” o “Jurassic Park versió peluda”. És un exemple més de com les mascotes poden transformar una idea senzilla en un fenomen viral.

Humor i creativitat: la clau de l'èxit

La creativitat darrere del vídeo demostra que no es necessiten grans recursos per impactar. Les disfresses de dinosaures són simples però efectives. Els sons, que imiten els rugits, completen la il·lusió d'estar veient una versió en miniatura del clàssic de Spielberg.

Aquest tipus de contingut ressalta el poder de les xarxes per reviure elements icònics de la cultura pop. En barrejar humor amb referències culturals, aconsegueixen connectar amb audiències de diferents edats.

Els gossos, protagonistes virals

Aquest no és el primer cas d'animals protagonitzant recreacions. En plataformes com TikTok i Instagram, les mascotes solen ser el centre d'atenció. Els vídeos d'aquest tipus solen generar milions de visualitzacions i comentaris positius.

Sense anar més lluny, des de XCatalunya hem parlat en diferents ocasions sobre diversos vídeos d'aquestes divertides i entranyables mascotes. Els millors amics de l'home són el centre d'atenció a les xarxes, i casos així ho reafirmen.

El vídeo d'aquests gossets demostra una vegada més l'amor del públic per les històries divertides i originals. I, per descomptat, pels animals, que mai deixen de sorprendre'ns amb el seu carisma i naturalitat.