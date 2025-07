T'encantarà preparar el sopar amb aquest lot estalvi a Bonpreu i Esclat

El comportament del consumidor modern és un fascinant reflex de les nostres prioritats. Busquem, cada cop amb més afany, solucions que ens permetin gaudir de menjars saborosos i de qualitat sense que això suposi un sacrifici en temps o en pressupost. Lluny de les complexes elaboracions d'abans, la tendència actual s'inclina cap a la revalorització dels ingredients base.

Volem un bon pa, una carn de confiança i la llibertat de combinar-los al nostre gust. Els supermercats, com a termòmetres d'aquestes tendències, han sabut adaptar-se oferint formats que responen directament a aquesta demanda: els lots de productes combinats.

Aquests packs, que uneixen diversos articles sota un preu reduït, no són només una estratègia de màrqueting; representen una solució de compra intel·ligent. Permeten al client resoldre un àpat complet d'una sola vegada, garantint la compatibilitat dels productes i generant un estalvi tangible.

| Getty Images Signature, BonpreuEsclat, XCatalunya

És en aquest context on cadenes com Bonpreu i Esclat demostren la seva atenció al detall, llançant ofertes que van més enllà del simple descompte i que proposen una veritable experiència gastronòmica. El seu últim "lot estalvi" n'és un clar exemple, combinant dos productes essencials per a un sopar d'èxit: hamburgueses i un pa de qualitat superior.

La combinació perfecta: Carn sucosa i pa d'autor

La proposta de Bonpreu i Esclat, disponible als seus establiments fins al pròxim 28 de juliol, se centra en la simplicitat i l'excel·lència. Aquest lot estalvi està compost per dos elements que, junts, sumen un valor molt superior al seu preu de venda. Analitzem en detall què ens ofereix.

D'una banda, tenim una safata de quatre unitats de "burger meat" de porc i vedella. Aquesta barreja és un clàssic en l'elaboració d'hamburgueses casolanes per un motiu molt concret: l'equilibri.

La carn de porc aporta la sucositat i el punt de greix necessaris perquè l'hamburguesa no quedi seca en cuinar-la, mentre que la vedella proporciona una textura més tendra i un sabor suau i reconegut. La safata, el preu habitual de la qual és de 4,20 €, és ideal per a un sopar familiar o per tenir una solució ràpida per a dues persones durant diversos dies.

El segon component del lot és, potser, el que eleva la proposta a un nivell superior: un paquet de Pa de Cristall "Cristallino" ja tallat (300 g). Aquest no és un pa d'hamburguesa qualsevol. El pa de cristall es caracteritza per la seva altíssima hidratació, la qual cosa dona com a resultat una crosta extremadament fina i cruixent i una molla molt lleugera i alveolada. En mossegar-lo, ofereix una resistència mínima que gairebé es desfà a la boca, cosa que permet que el sabor de la carn i la resta dels ingredients sigui el protagonista. El seu preu per separat és de 2,59 €, un cost justificat per la seva elaboració artesanal i la seva qualitat diferencial.

| BonpreuEsclat

L'oferta agrupa ambdós productes per un preu final de 4,99 €. Si sumem els costos individuals (4,20 € + 2,59 €), el total ascendiria a 6,79 €. Per tant, el client es beneficia d'un estalvi directe d'1,80 €, obtenint dos productes d'alta qualitat a un preu més que competitiu.

Prepara una hamburguesa mediterrània

Per treure el màxim profit d'aquest lot, la meva recomanació és fugir dels muntatges sobrecarregats i apostar per ingredients que respectin la delicadesa del pa de cristall. Aquí tens una idea senzilla: