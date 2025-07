En menges cada dia i ara en pots comprar amb un 40 % de descompte a Bonpreu

Pocs passadissos en un supermercat diuen tant dels nostres hàbits de consum com el dels lactis refrigerats. El iogurt, en les seves infinites variants, ha passat de ser unes simples postres a convertir-se en un pilar de l'alimentació diària de milions de persones.

El consumim a l'esmorzar, com a snack a mig matí, com a postres o fins i tot com a part d'un sopar lleuger. Aquesta versatilitat l'ha consolidat com un bàsic a la cistella de la compra, un producte l'evolució del qual reflecteix les tendències d'una societat cada cop més preocupada per la salut, però sense voler renunciar al plaer ni, per descomptat, a l'estalvi.

Els consumidors actuals cerquen productes amb valors afegits: alt contingut en proteïnes per recuperar-se després de l'exercici, fórmules "zero" sense sucres ni greixos afegits per mantenir la línia, i opcions adaptades als més petits de la casa.

Les cadenes de supermercats, conscients d'aquesta demanda segmentada, responen amb estratègies comercials que van més enllà del simple descompte per unitat. Els "lots d'estalvi" s'han convertit en una eina clau per oferir varietat i un preu competitiu, fidelitzant un client que valora les solucions intel·ligents. Aquest és, precisament, el cas de la darrera proposta de Bonpreu i Esclat, que fins al 28 de juliol ens porta un lot de Danone pensat per cobrir les necessitats de tota la família.

Un lot pensat per als diferents membres de la llar

La cadena de supermercats catalana ha dissenyat una oferta que agrupa tres productes estratègics de Danone, cadascun adreçat a un perfil de consumidor molt concret, però habituals en una mateixa llar. La promoció permet adquirir un paquet combinat per 3,39 €, quan la suma dels productes per separat ascendiria a 5,67 €.

Això es tradueix en un estalvi directe de 2,28 €, la qual cosa representa un descompte real de gairebé el 40 % sobre el preu original. Una xifra molt atractiva en el context econòmic actual.

El lot està compost pels següents productes:

Activia Natural Zero (pack de 4x120 g): Amb un preu habitual de 2,69 €, aquest iogurt és un referent per al públic adult que vol cuidar la seva salut digestiva. La seva fórmula sense matèria grassa i sense sucres afegits respon a la creixent tendència de consum saludable. És un producte funcional, ideal per a qui desitja un aliment lleuger però amb els beneficis probiòtics dels bífidus d'Activia.

Danonino de maduixa (pack de 6x50 g): El clàssic indiscutible per als infants. Amb un preu d'1,49 €, aquests petits suïssos enriquits amb calci i vitamina D són un pilar en el berenar infantil. El seu format i sabor estan dissenyats per agradar als més petits, aportant nutrients clau per a la seva etapa de creixement.

Postres lactis Yopro púding de xocolata (180 g): La resposta de Danone a la demanda de productes rics en proteïnes. Amb un preu d'1,49 €, aquest púding conté 18 grams de proteïna per terrina, zero sucres afegits i zero matèria grassa. S'ha convertit en l'aliat perfecte per a esportistes o per a qualsevol que busqui unes postres saciants i nutritives sense sentir-se culpable.

Per treure encara més profit d'aquesta compra prepara una recepta de Bowl d'esmorzar energètic

Pots utilitzar un dels iogurts Activia Natural Zero com a base. Aboca'l en un bol i afegeix trossos de fruita fresca, com plàtan i maduixes, un grapat de civada i un toc de canyella. Obtindràs un esmorzar complet, ric en fibra i probiòtics, i baix en calories. És una forma excel·lent de començar el dia amb energia, aprofitant un dels productes clau d'aquest lot en oferta.