La novetat exòtica de Lidl que molts clients feia temps que demanaven

En els últims anys, el mercat de la xocolata ha experimentat una transformació important, impulsada per la recerca constant de sabors innovadors i experiències sensorials úniques per part dels consumidors. Aquesta evolució ha portat a la introducció de combinacions exòtiques que fusionen ingredients tradicionals amb elements de diverses cultures gastronòmiques, enriquint així l'oferta disponible als supermercats.

L'arribada del Chocolate Dubai a Lidl

En aquest context d'innovació, Lidl ha decidit incorporar a les seves prestatgeries un producte que ha captat l'atenció internacional: el Chocolate Dubai. Aquest dolç, que ha guanyat popularitat gràcies a les xarxes socials i a la seva distintiva combinació d'ingredients, estarà disponible a les botigues de la cadena alemanya del 21 al 23 de març de 2025. Amb un preu de 4,49 euros per una tauleta de 120 grams, es posiciona com una opció accessible per a aquells que desitgin explorar nous sabors sense comprometre el seu pressupost.

| Lidl, g-stockstudio de Getty Images, XCatalunya

Una fusió de sabors i textures

El Chocolate Dubai de Lidl es presenta sota la marca J.D. Gross, reconeguda per la seva gamma premium de xocolates. Aquesta tauleta combina xocolata amb llet d'alta qualitat amb un farciment de crema de festuc que constitueix el 45% del producte. El que realment distingeix aquesta xocolata és la inclusió de Kadayif, fins fils de massa torrada que aporten una textura cruixent i un toc oriental al conjunt. Aquesta fusió de sabors i textures ofereix una experiència sensorial que transporta el consumidor als mercats de l'Orient Mitjà.

Tendències en el consum de xocolates exòtics

La introducció de productes com el Chocolate Dubai reflecteix una tendència creixent en el mercat xocolater: la recerca de combinacions exòtiques que sorprenguin el paladar. Els consumidors actuals mostren un interès creixent per sabors que transcendeixen el convencional, buscant experiències que fusionin el dolç amb el salat, el picant o l'espèciat. Aquesta inclinació ha portat a la creació de xocolates amb ingredients com fruites tropicals, espècies rares i herbes aromàtiques, ampliant així l'espectre d'opcions disponibles.

A més, la demanda de xocolates premium ha experimentat un increment significatiu. Els consumidors estan disposats a invertir en productes que ofereixin una qualitat superior i una experiència de consum diferenciada. Aquest fenomen es evidencia en el creixement del mercat de xocolates premium, que s'espera que assoleixi xifres considerables en els pròxims anys.

| Prostock-studio, Lidl, XCatalunya

La influència de les xarxes socials en les tendències de consum

El paper de les xarxes socials en la popularització de productes com el Chocolate Dubai és innegable. Plataformes com TikTok i Instagram han servit com a aparador perquè influencers i usuaris comparteixin les seves experiències amb aquest tipus de xocolates, generant una demanda que transcendeix fronteres. La viralització de receptes casolanes i ressenyes de productes ha impulsat les marques a respondre amb ofertes que satisfacin aquesta creixent curiositat i apetit per allò nou.