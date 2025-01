El producte típic català que voldràs tenir a la teva taula: Segona unitat al 50%

A Catalunya, l'aposta pels productes locals està al cor de molts supermercats. Bonpreu, una de les cadenes més populars, destaca pel seu compromís amb la producció local. Dins del seu catàleg, els clients poden trobar productes d'alta qualitat que representen el millor de la tradició catalana.

En aquestes festes, Bonpreu no decepciona, presentant promocions irresistibles en productes icònics. Entre ells, destaquen les anxoves de l'Escala, una delícia reconeguda internacionalment. Aquesta oferta és una oportunitat única per als amants de la gastronomia mediterrània.

Detalls de l'oferta

La promoció actual de Bonpreu inclou les famoses anxoves de l'Escala en oli d'oliva. En comprar dues unitats, la segona té un descompte del 50 %. Cada unitat costa 8,49 €, però amb aquesta oferta, la segona unitat surt a només 4,25 €.

Això redueix el preu mitjà per unitat a 6,37 €, una oportunitat immillorable per gaudir d'aquest menjar. Aquesta oferta estarà disponible fins al 7 de gener, per la qual cosa és el moment perfecte per aprofitar.

| BonpreuEsclat

Amb les festivitats a la volta de la cantonada, aquest producte pot ser el complement ideal per a moltes receptes. Des d'aperitius fins a amanides sofisticades, les anxoves aporten un toc únic a qualsevol plat.

Versatilitat a la cuina

Les anxoves de l'Escala no només són delicioses, sinó que també són molt versàtils. Pots utilitzar-les per preparar canapès, combinar-les amb tomàquet en pa de vidre o afegir-les a amanides.

El seu sabor intens i la seva textura carnosa les converteixen en un ingredient estrella. També són ideals per a plats de pasta, pizzes o fins i tot per donar un toc especial a guisats i salses.

A més, en estar conservades en oli d'oliva, mantenen la seva frescor i qualitat durant més temps. Això les converteix en un bàsic imprescindible en qualsevol rebost. Si busques inspiració per als teus plats nadalencs, les anxoves de l'Escala són una opció que mai falla.

La tradició de l'Escala

Les anxoves de l'Escala són molt més que un simple producte alimentari; són un símbol de la tradició catalana. Aquest petit poble de la Costa Brava és conegut per la seva tècnica artesanal de salaó. Des de fa generacions, els pescadors de l'Escala han perfeccionat aquest art, creant anxoves de sabor i qualitat excepcionals.

| Getty Images

Aquest procés meticulós comença amb la selecció dels millors seitons; posteriorment, es netegen i es preparen a mà, assegurant que cada filet sigui perfecte. La seva conservació en oli d'oliva realça el seu sabor i els dona una textura única. Aquestes anxoves han guanyat prestigi no només a Catalunya, sinó també en mercats internacionals.

Si busques afegir un toc autèntic i saborós als teus àpats, no deixis passar aquesta oferta de Bonpreu. Les anxoves de l'Escala són el complement perfecte per realçar els teus plats i gaudir del millor de la tradició catalana.