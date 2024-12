Les activitats gratuïtes que Bonpreu ha preparat per a tota la família per Nadal

Cada Nadal, Bonpreu sorprèn els clients amb iniciatives que reflecteixen l'esperit festiu d'aquestes dates. Al llarg dels darrers anys, ha destacat per llançar ofertes i promocions que no només beneficien economies familiars, sinó que també fomenten el consum responsable. Aquest 2024 no n'ha estat l'excepció.

A més d'ofertes i productes, Bonpreu també organitza activitats gratuïtes per gaudir en família. Aquestes propostes no només reforcen el seu compromís amb la comunitat, sinó que també converteixen l'experiència de compra en una cosa més propera i divertida.

Manualitats per fer 'el Tió de Nadal'

Entre les activitats més populars hi ha la manualitat per crear el Tió de Nadal, una tradició catalana molt arrelada. Bonpreu i Esclat organitzen tallers a diferents localitzacions de Catalunya des del 5 de desembre fins al 23 del mateix mes. Aquestes sessions permeten als nens, i també als adults, fabricar el seu propi Tió i viure l'ambient nadalenc.

Per exemple, el 14 de desembre es farà aquesta activitat a Sabadell, Badalona i Palafrugell. Per als que no hi puguin assistir, hi haurà altres dates i llocs, com Girona el 20 de desembre o Reus el 21. Cada esdeveniment té horaris accessibles, generalment a la tarda, per adaptar-se a les agendes familiars.

| Getty Images Signature

Tallers de desitjos nadalencs

Una altra activitat especial és l'elaboració de “destitjos de Nadal”. Aquest taller se centra que els nens creïn els seus propis desitjos decoratius per a l'arbre de Nadal. Aquestes sessions es duran a terme entre el 14 i el 21 de desembre, amb dates a Barcelona, Palafrugell i Badalona, entre d'altres ciutats.

L'horari també està pensat perquè tothom hi pugui participar. Per exemple, el 19 de desembre, a Barcelona, es farà aquest taller des de les 17:30 fins a les 19:30. Aquestes activitats no només entretenen, sinó que també eduquen els més petits sobre la importància dels desitjos compartits.

Visita del 'Patge Reial'

Un dels moments més emocionants per als infants és la visita del Patge Reial. Aquest any Bonpreu ha preparat diverses dates i llocs perquè les famílies puguin gaudir d'aquesta activitat. Des del 28 de desembre fins al 5 de gener, el Patge Reial estarà a supermercats de Terrassa, Sant Cugat, Lleida i altres localitats.

Per exemple, el 2 de gener el Patge visitarà Figueres, Banyoles i Reus, permetent als nens lliurar les cartes als Reis Mags. Aquesta activitat gratuïta no només és un clàssic nadalenc, sinó que també genera il·lusió a tota la família.

Figures dels Reis d'Orient

El tancament perfecte per a aquesta sèrie són els tallers de figures dels Reis d'Orient. Estan programats entre el 28 de desembre i el 4 de gener a diverses ciutats. Aquests tallers conviden els nens a fabricar les seves pròpies figures, tot fomentant la creativitat i l'aprenentatge sobre les tradicions.

A ciutats com Palamós, Granollers i Malla, els tallers estan previstos en horaris variats, facilitant l'assistència de famílies de diferents localitats. Aquest tipus d'activitats també consoliden el paper de Bonpreu com a agent cultural i social dins de Catalunya.