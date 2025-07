El préstec innovador de BBVA que beneficia molts

per Pol Nadal

Durant els últims mesos, l'economia espanyola ha mostrat senyals de resiliència, tot i la volatilitat dels mercats internacionals. La demanda de productes financers adaptats a les noves tendències de consum ha crescut a un ritme accelerat. Això ha impulsat els bancs a diversificar la seva oferta amb solucions més alineades amb la sostenibilitat.

No és casualitat: els clients, cada cop més conscienciats amb el canvi climàtic, cerquen formes de finançar projectes que tinguin un impacte positiu tant en les seves finances com en l'entorn. A aquest context s'hi afegeix la pressió reguladora europea, que obliga les entitats a apostar per polítiques de finançament verd.

En aquest escenari, BBVA ha captat l'atenció del sector i dels consumidors amb el llançament de productes. Aquests són innovadors i responen a una tendència global: els anomenats “préstecs verds”. Aquest concepte ha passat de ser una curiositat de nínxol a convertir-se en un dels eixos estratègics de les principals entitats bancàries.

| Dean Drobot, XCatalunya, BBVA

Préstecs verds: una eina financera per a un futur més eficient

Els préstecs verds de BBVA representen molt més que una moda passatgera. En essència, es tracta de crèdits destinats exclusivament a finançar iniciatives que promouen la sostenibilitat i l'eficiència energètica. Ja no parlem només de grans empreses o projectes públics, sinó de solucions tangibles per a famílies i comunitats.

El banc ofereix productes concrets com el “Préstec Cotxe Ecològic”, adreçat a qui volen adquirir vehicles elèctrics o híbrids. Una altra alternativa és la “Hipoteca Casa Eficient Tipus Fix”. Aquesta permet finançar habitatges amb millor qualificació energètica o reformes per reduir el consum d'energia.

Aquests productes neixen per cobrir una necessitat real. Les llars espanyoles cerquen renovar el seu parc automobilístic i el seu equipament domèstic, però sovint es troben amb l'obstacle del preu inicial d'aquesta tecnologia. Així, la banca assumeix un paper clau, facilitant l'accés a aquestes millores amb condicions de finançament més avantatjoses que els préstecs convencionals. Interessos més baixos, menys comissions i requisits clars –com la justificació de la despesa mitjançant factura o pressupost– són alguns dels atractius afegits que expliquen l'èxit d'aquests crèdits.

| ACN

Impacte social i oportunitats d'estalvi a llarg termini

L'aposta de BBVA pel préstec verd va molt més enllà del simple màrqueting. En l'àmbit macroeconòmic, aquest tipus de finançament contribueix a reduir la petjada de carboni del parc d'habitatges i vehicles a Espanya. Això ajuda aquest país a complir els compromisos europeus en matèria de transició energètica. Segons dades del sector, la demanda d'hipoteques i préstecs destinats a eficiència energètica ha crescut més d'un 20 % l'últim any. Això demostra un canvi de mentalitat en els consumidors.

Un aspecte menys visible, però igual d'important, és l'impacte positiu en l'economia domèstica. Invertir en electrodomèstics de baix consum, renovar una caldera comunitària o instal·lar punts de recàrrega per a cotxes elèctrics redueix la factura mensual d'energia.

A més, projectes col·lectius com la millora de l'eficiència energètica en comunitats de veïns s'han disparat, ja que permeten repartir l'esforç financer i accedir a incentius fiscals addicionals.

| XCatalunya, BBVA, voyagerix

Finançament verd, un motor de transformació per a la banca espanyola

L'arribada i consolidació dels préstecs verds, amb BBVA com un dels seus principals exponents, marca un abans i un després en el sector bancari nacional. Davant les fórmules tradicionals, el finançament sostenible no només compleix una funció ecològica, sinó que respon a l'exigència d'una societat en plena transformació.

La tendència és clara: els bancs que liderin aquesta transició tindran un avantatge competitiu els pròxims anys. Això ajudarà a captar clients, a més d'adaptar-se a la regulació mediambiental.

La resposta del mercat és positiva, i tot apunta que aquest tipus de producte es convertirà en una de les principals eines de finançament per a particulars i empreses. Amb aquest moviment, BBVA demostra que la innovació financera pot anar acompanyat de la responsabilitat social, anticipant el futur de la banca a Espanya.