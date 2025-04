El Golden Retriever surfista que 'desafia' a Kelly Slater

per Mireia Puig

Un matí assolellat, com tants altres, en una d'aquestes platges on el surf és més que un esport: és una forma de vida. El mar està en calma relativa, amb onades suaus però constants, ideals per practicar maniobres i polir tècnica. Les taules s'alineen a la vora, els surfistes escalfen, alguns estiren, altres simplement observen l'horitzó. Entre ells, una figura peculiar crida discretament l'atenció.

No és la primera vegada que apareix per allà, malgrat que molts encara no ho saben. Camina tranquil, segur, gairebé amb pas ritual. Al seu costat, una figura més petita, de quatre potes, el segueix amb el mateix aire de costum. A primera vista, sembla només un gos acompanyant el seu amo a la platja. Però el que passa després és el que canvia completament aquesta percepció.

| X / Twitter, XCatalunya

Preparació silenciosa abans de la sorpresa

L'home no diu gaire. Col·loca la seva taula sobre la sorra, revisa que tot estigui en ordre. I en un gest que sembla completament natural, ajuda el seu company pelut a pujar-hi. Alguns curiosos observen. Una parella assenyala des de lluny. Algú grava discretament amb el mòbil. No és habitual veure el que està a punt de succeir.

Un cop a l'aigua, remen amb calma. El gos —sense nerviosisme, sense vacil·lació— roman perfectament dret sobre la taula. No sembla incòmode. Al contrari, dona la sensació de saber perfectament el que està fent. Quan una onada s'acosta, l'home li dona una petita indicació, i llavors, passa.

| X / Twitter, XCatalunya

L'instant que tots recordaran

La taula pren l'onada. I el gos es manté dret. Sense trontolls. Sense vacil·lacions. Com si ho hagués fet tota la vida. La taula avança solcant l'aigua amb fluïdesa, mentre el seu passatger es deixa portar amb una postura gairebé perfecta. Des de la sorra, se senten murmuris, rialles de sorpresa, algun aplaudiment espontani. Ningú esperava veure una cosa així.

I no és una casualitat. A mesura que repeteixen l'escena —una onada més, una altra i una altra— queda clar que el que sembla una simple anècdota és, en realitat, una rutina ben assajada. Una connexió entre humà i animal que va més enllà del joc, més enllà del passeig. És un acte de confiança absoluta. De complicitat. I de control sorprenent sobre l'equilibri i l'entorn.

Reaccions espontànies a la platja

Quan tornen a la vora, alguns s'acosten tímidament. Els mòbils segueixen gravant. Els nens s'aglomeren per veure més de prop. Però ni l'home ni el gos busquen el centre d'atenció. S'asseuen a la sorra, se sacsegen la sal, com si tot això no fos més que un matí qualsevol.

A les xarxes socials, el vídeo que un dels espectadors va pujar ja ha començat a viralitzar-se. L'escena no necessita filtres ni efectes: només mostra un gos sobre una taula, solcant el mar al costat del seu amo. I n'hi ha prou amb això per emocionar, sorprendre i arrencar somriures.

Perquè sí, ho ha fet. Ha surfejat. De veritat.