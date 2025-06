Plats combinats de Terra i Tast amb descompte a Bonpreu: Tothom els vol comprar

En un món on el temps és un recurs cada cop més escàs, la balança s'inclina cap a opcions que ens alliberen de la cuina sense sacrificar el plaer d'un bon àpat. Aquest fenomen no és casualitat; respon a un estil de vida que valora l'eficiència i la conveniència, però que també s'ha tornat més exigent en termes de sabor i varietat.

Estem presenciant un gir interessant en la percepció dels plats preparats. Lluny de ser vistos com una alternativa d'últim recurs, s'han consolidat com una categoria respectada que competeix amb la cuina casolana en termes d'atractiu i, de vegades, fins i tot en valor nutricional.

L'estratègia de Terra i Tast a Bonpreu: Què hi ha darrere del "4x3"?

Bonpreu, una cadena que ha sabut consolidar-se en el panorama català per la seva proposta de proximitat i la seva atenció als productes de qualitat, torna a posar el focus en la secció de plats preparats amb una oferta que, sens dubte, capta l'atenció de moltes llars. Parlem de la promoció "4x3" en els plats de la marca Terra i Tast, una estratègia de màrqueting que, tot i ser coneguda, continua sent extraordinàriament efectiva per impulsar les vendes i fidelitzar el client.

| BonpreuEsclat

Aquesta mecànica, que convida a adquirir quatre unitats pagant-ne només tres, genera una percepció d'estalvi significativa, especialment en un context d'inflació on cada euro compta.

Podem observar a la imatge, per exemple, opcions que semblen ser croquetes, arrebossats o mandonguilles, que solen ser un encert universal, així com guarnicions com arròs o patates. La comoditat de tenir una base preparada a la qual afegir un toc personal o simplement escalfar i servir, és un gran valor afegit per a famílies amb agendes atapeïdes.

D'altra banda, els formats individuals són la resposta perfecta per a aquells que viuen sols, per a persones que busquen un àpat ràpid a l'oficina o per a qui desitja tenir opcions variades sense necessitat de cuinar grans quantitats. En aquest segment, la imatge ens mostra una diversitat encara més gran: des de plats que suggereixen amanides de pasta o llegums, fins a guisats que podrien ser de carn o verdures. Aquesta versatilitat permet al consumidor construir un menú setmanal variat, adaptat als seus gustos i necessitats dietètiques, amb la garantia d'una preparació de qualitat.

És important destacar que l'oferta "4x3" s'aplica sobre el de menor import, una pràctica habitual que, tot i que redueix lleugerament el marge de descompte percebut, continua sent molt atractiva pel volum de compra.

| BonpreuEsclat

Aquesta mecànica fomenta la compra múltiple, cosa que beneficia el supermercat en incrementar el tiquet mitjà i el consumidor en permetre-li emmagatzemar productes que sap que consumirà, optimitzant així les seves visites a l'establiment.

La qualitat dels plats preparats: Una tendència a l'alça?

La demanda de plats preparats ha experimentat un creixement constant en els darrers anys, impulsada per diversos factors. Segons dades recents de consultores de consum, el temps dedicat a la cuina a les llars espanyoles ha disminuït progressivament. Aquest canvi d'hàbits no implica una renúncia a menjar bé, sinó una adaptació a noves realitats. Els consumidors, especialment les noves generacions, valoren la conveniència per sobre de gairebé tot, sempre que la qualitat no se'n vegi compromesa.

Terra i Tast, en posicionar-se amb una oferta tan robusta i amb una promoció tan potent a Bonpreu, està capitalitzant aquesta tendència. L'elecció d'ingredients, la varietat de plats i la presentació acurada són elements clau que contribueixen a la percepció de qualitat.

No estem parlant de simples precuinats, sinó de plats que busquen emular la cuina casolana, utilitzant, en la mesura del possible, productes de proximitat i receptes tradicionals. Això és fonamental per guanyar-se la confiança del consumidor, que cada cop està més informat i és més exigent amb el que menja.