La combinació per al sopar més refrescant amb un gran descompte a Bonpreu i Esclat

En els últims anys, els costums de consum han canviat notablement a les llars catalanes, sobretot pel que fa als sopars durant els mesos de calor. Les enquestes de tendències alimentàries assenyalen que, a l'estiu, augmenta la preferència per sopars lleugers, frescos i llestos per menjar, una pauta que respon tant al ritme de vida actual com a la necessitat de combatre les altes temperatures.

Supermercats com Bonpreu i Esclat han sabut interpretar aquesta realitat, llançant propostes que faciliten la vida a qui cerca solucions ràpides i saludables sense renunciar a la qualitat ni a l'estalvi.

L'aposta per productes preparats, com gaspatxos, amanides completes o plats freds, ha anat guanyant protagonisme. El consumidor valora, cada cop més, la practicitat, però exigeix també ingredients naturals i receptes equilibrades. Aquestes tendències es reflecteixen en l'èxit de les promocions que combinen diversos productes d'aquest segment, permetent resoldre el sopar amb una sola compra i a un preu competitiu.

És precisament en aquest context on apareix la nova oferta de Bonpreu i Esclat, vigent fins al 30 de juny i pensada per a qui desitja gaudir d'un sopar fresc sense complicacions.

Un lot estalvi pensat per a l'estiu

Fins al 30 de juny, Bonpreu i Esclat ofereixen un lot estalvi especialment atractiu per a qui cerca un sopar complet, lleuger i llest en menys de cinc minuts. La proposta combina dos productes de referència: un gaspatxo Alvalle de 250 ml i una amanida completa de pasta i rúcula amb pollastre i formatge de la marca Florette, en un envàs de 325 grams. El lot es pot adquirir per només 3,49 €, un descompte significatiu enfront dels 4,88 € habituals si es compren ambdós productes per separat.

En detall, el gaspatxo Alvalle —amb un preu individual d'1,49 €— és un dels productes estrella de l'estiu. Elaborat a base d'hortalisses fresques, aquest gaspatxo destaca pel seu gust suau i refrescant, sense additius artificials i amb una textura que convida a repetir. El seu format de 250 ml el converteix en la quantitat perfecta per a un sopar individual o per acompanyar qualsevol plat fred.

L'amanida completa Florette, per la seva banda, és una de les opcions més demandades als supermercats gràcies al seu equilibri nutricional i la seva practicitat. Amb un preu de 3,39 € fora de promoció, l'envàs inclou pasta, rúcula, trossos de pollastre i formatge, a més d'una salsa de tomàquet a l'andalusa que realça el gust del conjunt. Tot plegat ve llest per consumir, sense necessitat de cuinar ni preparar ingredients extra, cosa que estalvia temps i facilita l'organització de sopars en dies de calor.

Més enllà del preu: qualitat, salut i comoditat

La combinació de gaspatxo i amanida completa no només respon a criteris de comoditat, sinó que aporta valor nutricional. El gaspatxo és una font natural de vitamines, antioxidants i hidratació, mentre que l'amanida Florette garanteix proteïnes (gràcies al pollastre i al formatge), fibra i una dosi equilibrada d'hidrats de carboni. El resultat és un sopar complet, equilibrat i baix en calories, ideal tant per a qui cuida la línia com per a qui vol sentir-se lleuger abans d'anar a dormir.

Aquesta oferta també encaixa perfectament en la tendència actual de sopars informals i pícnics urbans. La facilitat per portar ambdós productes a l'oficina, al parc o a la platja n'augmenta l'atractiu, convertint-los en aliats per a qualsevol moment del dia. N'hi ha prou amb agitar el gaspatxo, obrir l'amanida, barrejar els ingredients i gaudir d'un sopar que no requereix més preparació.

Per a qui vulgui personalitzar l'experiència, pot afegir-hi algun extra: uns fruits secs, llavors de carbassa o fins i tot uns tomàquets cherry poden donar-li un toc diferent a l'amanida. I si es prefereix un plat una mica més contundent, sempre hi ha l'opció de complementar el menú amb una torrada de pa integral o una peça de fruita fresca de temporada.