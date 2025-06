No voldràs sopar cap altra cosa a l’estiu amb aquest lot estalvi a Bonpreu i Esclat

Les tendències de consum als supermercats catalans solen evolucionar amb l'arribada del bon temps. A mesura que pugen les temperatures i els dies s'allarguen, moltes famílies modifiquen les seves rutines i cerquen alternatives senzilles, ràpides i saboroses per al sopar.

Aquest canvi es reflecteix en les vendes de productes frescos, fleca i, especialment, en els anomenats “lots estalvi” que combinen diversos articles bàsics a un preu rebaixat. Els supermercats Bonpreu i Esclat han consolidat els darrers anys la seva posició com a referents en ofertes d'aquest tipus, adaptant periòdicament les seves promocions als hàbits estacionals dels seus clients.

Una dada destacada que confirma aquesta tendència és el creixement de la demanda de lots per a sopars informals. Els productes preparats per muntar entrepans o sopars freds, especialment els que inclouen panets i embotits, registren pics de venda entre juny i setembre. La recerca de comoditat i l'auge dels sopars a l'aire lliure expliquen aquest fenomen. Però no només es tracta de preu: la qualitat i l'origen local dels productes marquen cada cop més la diferència en la decisió de compra.

| BonpreuEsclat, XCatalunya

El lot estalvi que marca tendència

Dins d'aquest context, Bonpreu i Esclat han llançat fins al 30 de juny un lot estalvi que respon precisament a les noves necessitats de les llars catalanes durant l'estiu.

L'oferta inclou un pack compost per dos productes molt populars: un pot de salsitxes Frankfurt de la reconeguda marca LA SELVA (280 grams) i un paquet de panets de Frankfurt PA DEL BO (4 unitats, 280 grams). Tots dos productes s'han convertit en habituals de moltes despenses, tant per la seva facilitat de preparació com per la seva versatilitat a la cuina diària.

El preu d'aquest lot és un dels seus principals atractius. Per només 2,99 €, el consumidor pot adquirir tots dos productes, cosa que representa una rebaixa significativa respecte al preu habitual (3,94 € el lot fora de promoció). Si s'analitza el desglossament, les salsitxes LA SELVA tenen normalment un preu de 2,25 € i el paquet de panets PA DEL BO costa 1,69 € per separat. Amb la promoció vigent, s'obté un sopar per a quatre persones per menys del que costaria una sola hamburguesa a qualsevol local de menjar ràpid.

| BonpreuEsclat

La marca LA SELVA és reconeguda a Catalunya per la qualitat dels seus embotits, amb una àmplia trajectòria i una aposta clara pels ingredients de proximitat. Les seves salsitxes Frankfurt destaquen pel seu sabor suau i textura, sense conservants ni colorants artificials. Per la seva banda, els panets PA DEL BO, elaborats especialment per acompanyar aquest tipus d'embotits, ofereixen una molla esponjosa i una crosta lleugera, perfectes per crear el clàssic “frankfurt” a casa.

Idees per aprofitar el lot: sopar ràpid i saludable

El lot estalvi de Bonpreu i Esclat no només resulta econòmic, sinó que permet improvisar sopars equilibrats i atractius en minuts. N'hi ha prou amb escalfar lleugerament les salsitxes (al vapor, en aigua calenta o fins i tot a la planxa per a un toc més cruixent), obrir els panets i afegir els ingredients preferits: des de mostassa o quètxup fins a formatge, ceba fregida, cogombrets o amanida.

Aquells que volen cuidar la seva alimentació poden acompanyar l'entrepà amb una amanida de tomàquet i alfàbrega, o afegir verdures rostides dins el pa per sumar color i nutrients. Una altra opció és tallar les salsitxes i barrejar-les amb arròs, pasta freda o saltats de verdures per variar el menú.

El lot també resulta ideal per a sopars en família, pícnics improvisats o trobades amb amics a terrasses i jardins. La seva practicitat i el preu ajustat el converteixen en un recurs imprescindible durant les setmanes d'estiu, quan la improvisació i la lleugeresa guanyen terreny a la cuina diària.