El plat preferit dels nens: Fes-lo amb el regal de Bonpreu i Esclat

En l'univers de l'alimentació domèstica, hi ha propostes que any rere any es consoliden com un clàssic a les taules de les famílies. Entre aquestes, pocs plats gaudeixen de tant consens entre els més petits com els espaguetis amb salsa de tomàquet i carn picada.

No només és una recepta fàcil i econòmica, sinó que sol ser garantia d'èxit a l'hora de reunir els infants al voltant de la taula. En aquest context, els supermercats continuen afinant les seves estratègies per captar l'atenció dels consumidors, combinant preus competitius, promocions creuades i productes pensats per a tota la família.

Bonpreu i Esclat, dues cadenes - tot i que formen part del mateix grup - que han guanyat protagonisme pel seu enfocament en productes frescos i marques pròpies, han presentat una promoció que respon directament a aquest tipus d'hàbits de consum. Coincidint amb la temporada en què moltes llars planifiquen menús senzills i nutritius per als dies laborables, la cadena llança una proposta atractiva que convida tant a estalviar com a renovar el menú familiar.

| BonpreuEsclat, XCatalunya, Canva: Viktor Gladkov

Un clàssic a la taula i a les promocions

Segons els darrers estudis de tendències de compra, les promocions que inclouen productes gratuïts o packs combinats són de les més valorades pels consumidors espanyols. Més enllà del simple descompte, aquest tipus d'iniciatives busquen facilitar la vida diària, simplificant la planificació dels àpats setmanals i reduint el cost total de la cistella de la compra.

En aquest sentit, els plats de pasta amb salsa de tomàquet i carn continuen sent un pilar, no només per la seva acceptació entre els infants, sinó també pel seu valor nutricional i la seva versatilitat.

Bonpreu i Esclat han entès bé aquesta tendència i, fins al 9 de juny, ofereixen una promoció adreçada a qui compra amb lògica i previsió. Comprant una safata de preparat de carn picada de porc i vedella Bonpreu (800 g) a un preu de 7,99 euros, el client rep de regal un paquet d'espaguetis Bonpreu de 500 g i una llauna de tomàquet triturat Bonpreu de 780 g. És a dir, la base completa per preparar el plat preferit dels més petits arriba en un sol pack, a punt per transformar un àpat quotidià en un moment especial.

| BonpreuEsclat

Recepta suggerida

Per aprofitar al màxim el pack, n'hi ha prou amb sofregir lleugerament la carn picada en una paella amb una mica d'oli d'oliva, afegir-hi el tomàquet triturat i deixar reduir la salsa a foc lent, salpebrant al gust. Mentrestant, coure els espaguetis Bonpreu seguint les indicacions de l'envàs i barrejar amb la salsa just abans de servir. Un toc de formatge ratllat completarà un àpat rodó, perfecte tant per als més petits com per als adults.

Termini de la promoció

Aquesta estratègia promocional, disponible fins al 9 de juny, respon a l'auge de les compres planificades i la recerca de lots que aportin valor afegit. Els supermercats, cada cop més conscients de la necessitat de fidelitzar les famílies, aposten per regals pràctics i productes d'ús quotidià, allunyant-se de les promocions menys útils.

Amb el preu de la carn i els aliments bàsics en contínua revisió, la proposta de Bonpreu i Esclat s'adapta a la conjuntura actual i anticipa les demandes del consumidor. No es tracta només d'abaratir la cistella de la compra, sinó d'oferir solucions completes i directes per a l'alimentació diària.