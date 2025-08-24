Esta pizza de Mercadona conquista a un famoso nutricionista: 'No tiene nada procesado'

Las pizzas son uno de los platos más consumidos por los españoles. Sin embargo, la mayoría de las versiones industriales están llenas de calorías y conservantes innecesarios. Cocinarlas en casa desde cero puede ser una tarea complicada para quienes no tienen tiempo.

Por lo anterior, Mercadona ha buscado entregar a sus consumidores, un producto que sea práctico y delicioso. Esto ha sido avalado por varios nutricionistas que, además, la recomiendan por no tener productos procesados.

| Mercadona

Un experto revela qué pizzas de Mercadona son realmente saludables

El nutricionista conocido en TikTok como @best.nutricion ha analizado las pizzas que Mercadona ofrece a sus clientes y ha explicado cuáles son más recomendables. Su objetivo, según explica, es dar claves prácticas para que todos puedan “disfrutar sin culpa” de este plato.

Para disfrutar de una pizza sin pensar en el daño que puede causar, el nutricionista recomienda esto. Siempre se debe elegir la base adecuada con ingredientes frescos. En su vídeo recuerda que muchos se fijan únicamente en el valor energético, pero advierte: “No solo mires las calorías, ¡revisa también los ingredientes!”.

La masa fresca de cereales y semillas se lleva los elogios

El especialista afirma que entre todas las opciones disponibles en Mercadona, la mejor es la masa fresca de cereales y semillas. La que se vende en la sección de refrigerados. Sobre ella destaca que está elaborada con ingredientes de calidad, sin conservantes ni aditivos.

Continuando con lo anterior, resume su valoración diciendo: “nada inusual, todo saludable, así que pinta muy bien”. El experto también aconseja dividirla en dos raciones debido a su tamaño y hornearla añadiendo productos frescos como verduras, proteínas magras y quesos ligeros.

| Mercadona

Otra opción interesante en la sección de congelados

El nutricionista también recomienda un segundo producto: el paquete de tres bases de pizza extrafinas que se encuentran en la zona de congelados del supermercado. Según explica, estas masas destacan por la sencillez de su composición y remarca que “no tienen nada procesado”. Esto las convierte en una elección bastante saludable.

La clave está en utilizarlas como base y añadir ingredientes caseros. Puesto que de este modo se disfruta de un plato sabroso y equilibrado sin recurrir a ultraprocesados.

| Mercadona, Getty Images

Mercadona refuerza su imagen como supermercado innovador

Las recomendaciones del nutricionista ponen en evidencia la importancia de leer bien las etiquetas y escoger masas integrales sin aditivos artificiales ni azúcares añadidos.

Mercadona, con estas opciones, demuestra que está en sintonía con las preferencias de los consumidores que buscan calidad, sabor y aporte nutricional más equilibrado. El entusiasmo generado confirma que Mercadona sabe cómo responder a lo que sus clientes demandan.