El pack de pica-pica a un preu insuperable a Bonpreu i Esclat fins al 4 de novembre

per Xavi Martín

Bonpreu i Esclat presenten una oferta perfecta per als que gaudeixen d'un bon pica-pica acompanyada d'una cervesa refrescant. Aquest pack especial, disponible fins al 4 de novembre, combina un còctel de fruita seca de Frit Ravich i un pack de cerveses suaus Xibeca a un preu increïble de 3,95 €, en lloc dels 7,03 € habituals. És una oportunitat ideal per prendre un aperitiu econòmic i de qualitat.

Què inclou el pack de pica-pica?

Còctel sense closca Original Frit Ravich (300 g): Aquest còctel de fruits secs és perfecte per al pica-pica. Amb un preu habitual de 2,89 €, inclou una barreja de fruita seca sense closca que aporten un toc cruixent i saborós, ideal per acompanyar les cerveses o per compartir en reunions.

Pack de 6 cerveses suaus Xibeca (6 x 330 ml): El lot inclou també sis llaunes de cervesa Xibeca, una cervesa suau i lleugera, perfecta per als que gaudeixen d'una beguda refrescant sense un sabor excessivament intens. El seu preu habitual és de 4,14 € el pack, fet que converteix aquest lot en una excel·lent oportunitat d'estalvi.

| BonpreuEsclat

Preu i condicions de l'oferta

Aquest pack de pica-pica està disponible per només 3,95 € gràcies a la promoció, el que representa una reducció significativa sobre el seu preu original de 7,03 €. Aquesta oferta és vàlida únicament fins al 4 de novembre, i és una excel·lent oportunitat per a aquells que volen gaudir d'un bon aperitiu a casa, sense gastar gaire. Bonpreu i Esclat han dissenyat aquest pack pensant en les reunions casuals i els que busquen opcions pràctiques i econòmiques per compartir.

Idees per gaudir del pack

Aquest lot és perfecte per a múltiples ocasions. El còctel de fruita seca i les cerveses suaus són una combinació clàssica per a qualsevol reunió d'amics o familiars. Col·loca la fruita seca en un bol i serveix les cerveses ben fredes per a un aperitiu fàcil i ràpid.

| BonpreuEsclat

Si esteu planejant una tarda d'esport o marató de sèries, aquest pack és l'elecció perfecta. La cervesa suau Xibeca i la fruita seca Frit Ravich són una opció pràctica i saborosa que complementarà el teu moment d'entreteniment.

Fins i tot si estàs sol, aquest pack és ideal per a un moment de relaxació. Gaudeix d'una cervesa suau i una mica de fruita seca mentre llegeixes un llibre, veus una pel·lícula o simplement descanses.