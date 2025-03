Queden poques hores: Alerta en 9 comarques per nevades amb intensitat

Les temperatures dels últims dies han anat baixant progressivament a tot Catalunya, la qual cosa anticipava un canvi significatiu en les condicions meteorològiques. No obstant això, pocs esperaven que, després d'una setmana relativament estable, la situació pogués donar un gir tan radical en només unes hores.

Què està passant exactament?

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) acaba d'emetre un avís oficial de situació meteorològica de perill per nevades intenses que afectaran nou comarques del nord i centre del país. Aquest avís entrarà en vigor a partir de les 19:00 hores del dijous i es mantindrà actiu fins a les 19:00 hores del divendres. Les comarques que estan en alerta són: Val d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Berguedà, Solsonès, Cerdanya i Ripollès.

Segons les previsions de Meteocat, s'espera una acumulació significativa de neu, especialment per sobre dels 1.300 metres, amb gruixos que podrien superar fàcilment els 20 centímetres. Això implica que moltes poblacions situades a gran altitud podrien veure sortir el sol el divendres amb un paisatge totalment cobert de blanc, la qual cosa sens dubte canviarà notablement el panorama i obligarà a prendre certes precaucions.

El grau de perill estimat per les autoritats meteorològiques catalanes és de 2 sobre 6, un nivell moderat, però suficient per generar certes dificultats, especialment en carreteres secundàries i passos muntanyosos. És important destacar que, encara que el risc no és extrem, sí que és suficient per generar inconvenients importants en la mobilitat i la vida quotidiana.

Què signifiquen aquests avisos i mapes?

L'avís emès per Meteocat ve acompanyat per mapes específics que detallen clarament les zones més afectades per l'alerta. En ells, les comarques esmentades apareixen destacades en color groc, la qual cosa indica la presència d'un risc moderat per nevades intenses.

Aquest tipus d'avis són habituals a Catalunya durant els mesos més freds, especialment a les zones de muntanya, on les nevades poden ser abundants en poc temps. No obstant això, la rapidesa amb què s'espera que caigui aquesta quantitat significativa de neu en menys de 24 hores és el que ha portat les autoritats meteorològiques a emetre aquest comunicat especial.

Com afectaran les nevades a les comarques?

La neu acumulada no només tindrà un impacte estètic en les poblacions afectades, sinó que també podria tenir implicacions pràctiques importants. Les vies secundàries i carreteres de muntanya poden veure's ràpidament compromeses, dificultant el trànsit i obligant els serveis municipals i regionals a desplegar màquines llevaneus i escampar sal per assegurar una circulació segura.

Comarques com Val d’Aran o el Pallars Sobirà, acostumades a aquests episodis, hauran d'extremar igualment les precaucions a causa de la intensitat del fenomen. Així mateix, comarques més al sud, com el Berguedà i el Solsonès, menys habituades a acumulacions ràpides, poden patir majors alteracions en la seva vida diària.

Recomanacions davant la nevada

Davant aquest escenari, es recomana a la població a les zones afectades que limitin els seus desplaçaments al mínim indispensable durant les hores d'alerta màxima. És aconsellable mantenir els vehicles equipats amb cadenes o pneumàtics d'hivern i estar informats en tot moment de l'evolució meteorològica oficial, per poder reaccionar adequadament en cas que les condicions empitjorin més del previst.

Les activitats a muntanya també haurien de posposar-se, donat l'alt risc de dificultats a causa de l'estat dels camins i la baixa visibilitat. Finalment, es recomana protegir les instal·lacions exteriors més sensibles al fred i a la neu, com canonades o sistemes elèctrics exposats.

Catalunya es prepara, doncs, per viure unes hores en què la neu serà la protagonista absoluta, especialment en aquestes nou comarques. La vigilància i la responsabilitat ciutadana seran claus per reduir l'impacte de l'episodi i garantir la seguretat de tots.