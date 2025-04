L'oli d'oliva verge extra català amb segona unitat al 70% a Bonpreu i Esclat

per Xavi Martín

A Catalunya, l'oli d'oliva verge extra no és només un producte, sinó una veritable tradició gastronòmica. En els últims anys, el consum d'olis premium ha crescut significativament, impulsat per la recerca de qualitat, sabor autèntic i valor nutricional per part del consumidor català.

És dins d'aquesta tendència de consum conscient i orientada a la qualitat que supermercats com Bonpreu i Esclat han decidit apostar amb força, oferint promocions atractives en productes locals de prestigi reconegut.

L'oli d'oliva arbequina verge extra de la marca Terrall és un d'aquests productes emblemàtics que formen part essencial del rebost català. Procedent de Les Garrigues, una denominació d'origen protegida (DOP) altament valorada per experts i xefs, aquest oli destaca pel seu sabor suau, aroma afruitat i la capacitat de realçar plats típics i internacionals per igual.

Una promoció pensada per a l'estalvi familiar

Fins al pròxim 28 d'abril, Bonpreu i Esclat presenten una atractiva promoció per incentivar el consum d'aquest oli gourmet. L'oferta especial consisteix a adquirir la segona unitat amb un descompte del 70%, un reclam significatiu per als consumidors habituals i una oportunitat excel·lent per a aquells que desitgen provar productes d'alta qualitat a un preu més accessible.

La dinàmica de la promoció és senzilla i clara per al consumidor: la primera ampolla d'oli Terrall, de 750 ml, té un cost de 8,99 €, mentre que la segona unitat, aplicant el 70% de descompte, queda reduïda a només 2,70 €. Això fa que, comprant dues unitats, el preu mitjà per ampolla sigui de 5,84 €, oferint un considerable estalvi en un producte la qualitat del qual està certificada i àmpliament reconeguda.

Qualitat i versatilitat a la cuina

L'oli arbequina és especialment apreciat per la seva versatilitat culinària. La seva suavitat el converteix en una opció perfecta per amanir amanides fresques, preparar aliños delicats o potenciar el sabor de peixos i verdures sense emmascarar les seves propietats naturals. A més, és el protagonista ideal per a receptes tradicionals catalanes com l'escalivada, el pa amb tomàquet o un senzill però deliciós pa torrat amb oli i sal.

Una senzilla recepta per gaudir plenament d'aquest oli és una torrada gourmet. Només cal un pa rústic de qualitat, lleugerament torrat, una fina capa de tomàquet madur fregat directament sobre la llesca, unes llesques de pernil ibèric o formatge curat, i un generós raig de l'oli arbequina Terrall. Una combinació simple, però exquisida, que permet assaborir plenament l'aroma afruitat i la suavitat característica d'aquest or líquid català.

Aquesta oferta, disponible per temps limitat, reflecteix el compromís de Bonpreu i Esclat no només amb l'estalvi familiar, sinó també amb la promoció i el suport als productors locals. És una ocasió immillorable perquè els consumidors catalans reforcin la seva aposta per productes de proximitat, que garanteixen frescor, qualitat i contribueixen directament al desenvolupament econòmic del territori.

En definitiva, aquesta promoció fins al 28 d'abril representa una excel·lent oportunitat per omplir el rebost amb un producte emblemàtic i essencial, aprofitant un descompte que rarament s'ofereix en articles gourmet d'aquest calibre.