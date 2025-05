A meitat de preu: El lot d'esmorzar amb 5 productes de primeres marques a Bonpreu

En un context on els consumidors busquen cada cop més opcions que combinin qualitat i estalvi, els supermercats han intensificat les seves estratègies per captar l'atenció dels compradors. Segons dades recents, el 68% dels espanyols considera les promocions i descomptes com un factor clau a l'hora de triar on fer les seves compres, especialment en productes d'ús diari com els destinats a l'esmorzar. Aquest hàbit matinal, que per a molts és sagrat, s'ha convertit en un terreny fèrtil perquè cadenes com Bonpreu i Esclat despleguin ofertes irresistibles.

L'última novetat que ha captat l'atenció dels clients és un lot d'esmorzar amb cinc productes de marques reconegudes, disponible a meitat de preu fins al 12 de maig de 2025. Què inclou aquesta oferta i per què ha generat tant d'interès? Acompanya'ns a descobrir-ho.

Un lot dissenyat per començar el dia amb energia

El lot promocional, disponible als supermercats Bonpreu i Esclat, inclou una selecció acuradament pensada per cobrir les necessitats d'un esmorzar complet i variat. Per tan sols 15,97 €, els consumidors poden emportar-se a casa cinc productes de primeres marques, el valor original dels quals ascendeix a 31,94 €.

| Bonpreu

Això representa un estalvi del 50%, una oportunitat que no passa desapercebuda per a aquells que busquen optimitzar el seu pressupost sense renunciar a la qualitat.

L'oferta inclou:

Nous crues Km0 Frit Ravich (120 g): Un snack cruixent i saludable, ideal per acompanyar l'esmorzar o com a tentempié a mig matí. El seu preu habitual és de 3,59 € per unitat.

Un snack cruixent i saludable, ideal per acompanyar l'esmorzar o com a tentempié a mig matí. El seu preu habitual és de 3,59 € per unitat. Cereals de civada Cheerios de Nestlé (300 g): Aquests clàssics cereals de civada, rics en fibra, són una opció nutritiva per començar el dia. El seu cost regular és de 3,79 €.

Aquests clàssics cereals de civada, rics en fibra, són una opció nutritiva per començar el dia. El seu cost regular és de 3,79 €. Coquetes de blat sarraí Bicentury (60 g): Unes galetes lleugeres i sense gluten, perfectes per a aquells que busquen alternatives saludables. El seu preu habitual és de 1,25 €.

Unes galetes lleugeres i sense gluten, perfectes per a aquells que busquen alternatives saludables. El seu preu habitual és de 1,25 €. Beguda de civada 0% sucres Yosoy (1 litre): Una beguda vegetal sense sucres afegits, ideal per combinar amb cereals o prendre sola. El seu valor normal és de 1,65 €.

Una beguda vegetal sense sucres afegits, ideal per combinar amb cereals o prendre sola. El seu valor normal és de 1,65 €. Cacau soluble 100% Valor (250 g): Un cacau pur d'alta qualitat, perfecte per preparar una beguda calenta o per a receptes dolces. El seu preu regular és de 5,69 €.

Per la seva banda, els clients que desitgin adquirir els productes per separat també poden beneficiar-se d'un descompte: cadascun d'aquests ítems està disponible a 7,95 € per lot, la qual cosa continua sent una opció atractiva per a aquells que prefereixen personalitzar la seva compra.

Qualitat, versatilitat i un toc de creativitat a la cuina

Aquesta selecció no només destaca pel seu preu, sinó també per la qualitat de les marques incloses. Nestlé i Valor són noms consolidats al mercat, coneguts pel seu compromís amb el sabor i la nutrició, mentre que Yosoy i Bicentury responen a la creixent demanda de productes saludables i aptes per a dietes especials. A més, el toc local de Frit Ravich, amb la seva etiqueta Km0, afegeix un valor addicional en donar suport a productors propers.

| BonpreuEsclat

Per a aquells que vulguin treure el màxim profit d'aquest lot, aquí va una idea senzilla per a un esmorzar complet: barreja els Cheerios de Nestlé amb la beguda de civada Yosoy en un bol, i afegeix un toc de cacau soluble Valor per a un sabor més intens.

Si prefereixes alguna cosa més cruixent, acompanya amb les coquetes de Bicentury i un grapat de fruits secs Frit Ravich. Aquest esmorzar no només és deliciós, sinó també equilibrat, amb un aportament de fibra, proteïnes i carbohidrats que et mantindran saciat fins a l'hora de dinar.

Una estratègia que connecta amb les necessitats del consumidor

La decisió de Bonpreu i Esclat de llançar aquest lot a meitat de preu no és casual. En un mercat competitiu, les cadenes de supermercats aposten per promocions que generin valor real per al client, especialment en categories com l'esmorzar, on la rutina i la fidelitat a certes marques juguen un paper crucial.

A més, en incloure productes Km0 i opcions saludables, responen a dues tendències clau: l'interès pel local i la recerca d'alternatives més nutritives. Amb aquesta oferta, vàlida fins al 12 de maig de 2025, Bonpreu i Esclat no només atrauen nous clients, sinó que també reforcen la seva posició com a referents en l'equilibri entre preu i qualitat.

Si estàs buscant renovar el teu rebost i gaudir d'un esmorzar variat sense gastar de més, aquest lot és una oportunitat que no voldràs deixar passar. T'animes a provar-lo?