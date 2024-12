És oficial: No podràs usar Whatsapp en aquests mòbils a partir de l'1 de gener de 2025

A mesura que la tecnologia avança, les aplicacions com WhatsApp han d'adaptar-se per a oferir més seguretat i millor rendiment. Per això, a partir de l'1 de gener de 2025, la plataforma deixarà de ser compatible amb alguns dispositius. Això afectarà tant usuaris d'Android com d'iOS, els mòbils dels quals no compleixin amb els requisits mínims establerts per la companyia.

Mòbils Android que es queden sense WhatsApp

En el cas d'Android, WhatsApp ja no funcionarà en dispositius que utilitzin un sistema operatiu amb versions anteriors a Android 5.0 Lollipop. Això inclou models que, encara que foren molt populars en el seu moment, ja no poden suportar les actualitzacions necessàries per mantenir l'aplicació operativa.

D'entre els models afectats se n'hi troben diversos, de marques conegudes com Samsung, Motorola, LG i Sony. Alguns exemples són el Samsung Galaxy S3, el Motorola Moto G de primera generació i el Sony Xperia Z. Si el teu mòbil utilitza una versió més antiga d'Android, és molt probable que deixis de poder fer servir WhatsApp l'any vinent.

| Canva

Dispositius iOS afectats

Pels usuaris d'iPhone, WhatsApp exigirà com a mínim la versió d'iOS 15.1 a partir del 5 de maig de 2025. Això significa que els dispositius més antics que no puguin actualitzar-se a aquesta versió quedaran exclosos de poder utilitzar l'aplicació de missatgeria instantània. Els models més afectats són l'iPhone 5s, l'iPhone 6 i l'iPhone 6 Plus.

Aquests dispositius, encara que en el seu moment van ser revolucionaris, ja no tenen la capacitat d'operar amb les tecnologies més avançades que WhatsApp implementa per tal de garantir la seva seguretat i funcionalitat.

Què fer si el teu mòbil és a la llista

Si utilitzes un dels dispositius esmentats, el millor és considerar actualitzar el mòbil i canviar-lo per un model més recent. Canviar de dispositiu no només et permetrà seguir usant WhatsApp, sinó que també et garantirà un accés més segur a d'altres aplicacions i serveis.

Abans de fer el canvi, és important realitzar una còpia de seguretat dels teus xats. Això assegurarà que no perdis informació important. Per a fer-ho, entra a la configuració de WhatsApp, selecciona "Xats" i després "Còpia de seguretat". També pots configurar còpies automàtiques per a més tranquil·litat.

| PhonAndroid, XCatalunya

Per què es produeix aquest canvi

La decisió de WhatsApp respon a la necessitat d'adaptar-se als avenços tecnològics. Mantenir el suport en dispositius antics implica limitacions en termes de seguretat i rendiment. Amb aquesta mesura, la plataforma assegura un millor servei per a la majoria dels seus usuaris.

Si el teu mòbil és entre els afectats, és moment de prendre mesures. Assegura't de mantenir les teves dades segures i considera actualitzar el teu dispositiu per gaudir dels avantatges d'una tecnologia més moderna.