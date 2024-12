Gir de 180 graus en la Declaració de la Renda: Et pot beneficiar

A partir de l'1 de gener de 2025, entraran en vigor importants modificacions en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) a Espanya. Aquestes reformes, impulsades pel Ministeri d'Hisenda, busquen adaptar la normativa fiscal a les realitats econòmiques actuals i alleujar les càrregues administratives de certs col·lectius. A continuació, es detallen les principals novetats i el seu impacte potencial en els contribuents.

Increment del límit per a l'obligació de declarar amb múltiples pagadors

Una de les modificacions més destacades és l'augment del límit que obliga a presentar la declaració de la renda per a aquells contribuents amb més d'un pagador. Fins a 2024, si un contribuent percebia ingressos de més d'un pagador i la suma dels rendiments del segon i restants pagadors superava els 1.500 euros anuals, estava obligat a presentar la declaració si els seus ingressos totals excedien els 22.000 euros. A partir de 2025, aquest límit s'incrementa a 2.500 euros.

Beneficis per al contribuent:

Reducció d'obligacions fiscals: Aquest canvi beneficiarà aquells treballadors que, per circumstàncies laborals, hagin tingut més d'un ocupador en l'any fiscal. En elevar el llindar, es redueix el nombre de contribuents obligats a presentar la declaració, simplificant tràmits i potencialment disminuint la càrrega fiscal per a les rendes més baixes. Quin és l'objectiu?

Facilitació de la mobilitat laboral. La mesura pot incentivar la mobilitat laboral, ja que els treballadors no hauran de preocupar-se per obligacions fiscals addicionals en canviar de feina o combinar diverses fonts d'ingressos menors.

Control d'ingressos. És fonamental que els contribuents portin un registre precís dels seus ingressos i retencions per determinar si estan obligats a declarar, especialment aquells amb múltiples pagadors.

Manteniment dels límits per a la tributació per mòduls en autònoms

El RDL també estableix la pròrroga, durant 2025, dels límits quantitatius que delimiten en l'IRPF l'àmbit d'aplicació del mètode d'estimació objectiva per a autònoms. És el que es coneix com "mòduls". Aquesta pròrroga exclou les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que compten amb el seu propi límit quantitatiu per volum d'ingressos. Què es persegueix?

Estabilitat fiscal: Mantenir els límits actuals proporciona previsibilitat als autònoms que tributen per mòduls, permetent-los planificar les seves activitats econòmiques sense enfrontar-se a canvis abruptes en el seu règim fiscal.

Simplificació administrativa: El mètode d'estimació objectiva facilita el compliment de les obligacions fiscals per a petits empresaris i professionals, en simplificar la determinació de la base imposable.

Avaluació periòdica. És aconsellable que els autònoms revisin anualment si continuen complint amb els requisits per acollir-se al règim de mòduls. Hauran de considerar any a any si aquest és el més beneficiós per a la seva situació econòmica.

Inclusió d'Artistes d'Art Sacre en l'IAE

Una altra novetat és la inclusió explícita dels Artistes d'Art Sacre en el grup 861 de la secció segona de les Tarifes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE). Aquesta mesura busca atorgar major seguretat jurídica a la classificació de les activitats realitzades per aquests artistes. Què es persegueix?

Claredat normativa: L'especificació en l'IAE facilita als artistes d'art sacre la correcta classificació de la seva activitat econòmica, assegurant el compliment adequat de les seves obligacions fiscals.

Reconeixement professional: Aquesta inclusió pot interpretar-se com un reconeixement formal de la rellevància cultural i econòmica de les activitats relacionades amb l'art sacre.