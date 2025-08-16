Logo xcatalunya.cat
Una dona atén en una barra de menjar en un supermercat mentre a la imatge apareix un cercle vermell amb el rostre d'un home calb en primer pla.
Un nutricionista destapa la veritable meravella de Mercadona: deliciós
Alberto, nutricionista, avisa de la delícia preparada que té Mercadona: 'El millor'

Un nutricionista revela la veritable joia oculta de Mercadona que canviarà la teva rutina alimentària de cada dia

La vida moderna ha portat moltes persones a buscar solucions pràctiques per alimentar-se. Les rutines atrafegades i la manca de temps sovint ens empenyen a triar productes ràpids i fàcils de preparar. Tanmateix, això no sempre vol dir que estiguem triant el més saludable.

A mesura que la demanda de menjar preparat continua creixent, també ho fa l’interès per identificar opcions que siguin tant saboroses com equilibrades. Els nutricionistes, com Alberto, conegut a les xarxes socials pel seu nom d’usuari @nutrialberto, ajuden els consumidors a triar amb intel·ligència entre tantes alternatives.

Un bol de menjar saludable amb pollastre, arròs i verdures davant d'una botiga
El nutricionista recomana aquest plat preparat de Mercadona | Mercadona, Montaje propio

El millor menjar preparat de Mercadona, segons un nutricionista

Alberto ha recorregut els passadissos de Mercadona per descobrir quin és el millor menjar preparat que ofereix el supermercat. Al seu compte de TikTok, no en té cap dubte: “És, possiblement, el millor de la història”. Parlem del salmó amb verdures, una opció que, segons el nutricionista, destaca pel seu gust i balanç nutricional.

Aquest plat inclou salmó marinat, salsa romesco, arròs i una barreja de verdures rostides com carbassó, patata, pebrot vermell i moniato. Alberto considera que aquesta combinació no només és deliciosa, sinó també molt completa des del punt de vista nutricional. Segons el nutricionista, el salmó proporciona és font de proteïnes i greixos saludables, mentre que les verdures ofereixen fibra i antioxidants essencials per al cos.

Envàs de menjar preparat amb salmó i verdures variades juntament amb l'etiqueta d'informació nutricional i d'ingredients
El nutricionista Alberto ho recomana per l’aport nutricional dels aliments en relació amb el preu | Mercadona, Montaje propio

Un plat saludable a bon preu

El bol de 400 grams té un preu de 5,75 euros, quelcom que Alberto qualifica de “perfecte”. El nutricionista ressalta que aquest plat és accessible i compleix amb les expectatives d’un menjar ràpid i equilibrat. Amb aquest producte, s’obté un àpat nutritiu a un cost raonable, quelcom que no sempre es troba en els productes llestos per menjar.

Segons Alberto, l’equilibri entre els ingredients és clau: “És perfecte”, diu. No només es tracta d’una opció ràpida, sinó també d’una alternativa que contribueix a una alimentació saludable. Alhora, respecta el temps limitat de qui no pot dedicar gaire temps a la cuina.

En triar plats preparats, és important no només pensar en la rapidesa, sinó també en la qualitat. Alberto ha trobat en aquest salmó amb verdures de Mercadona una opció que compleix ambdós requisits. Així, els consumidors poden gaudir d’un àpat ric, saludable i a bon preu, tot sense necessitat de passar hores a la cuina.

