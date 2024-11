La novetat d'Aldi que arriba el 4 de desembre

per Pol Nadal

ALDI segueix consolidant la seva presència a Catalunya amb la inauguració del seu primer supermercat a palau-Solità i Plegamans el proper 4 de desembre. El nou establiment s'ubicarà a l'Avinguda de Catalunya, 131, disposarà de 1.000 m2 de sala de vendes i una plantilla de 13 treballadors i treballadores.

Aquest supermercat ALDI suposa una nova opció de compra per als veïns i veïnes de Palau-solità i Plegamans. Els clients podran trobar un assortiment de productes d'alta qualitat a preus baixos, amb un 86% de marca pròpia i un 80% d'origen nacional, també catalans. De fet, la companyia manté relacions de confiança i a llarg termini amb un nombre reduït de proveïdors locals. Concretament, més del 20% dels proveïdors de la companyia són catalans.

El model del descompte d'ALDI: preus baixos, marca pròpia i origen nacional

Les claus del model d'ALDI ofereixen als clients vies d'estalvi a la cistella de la compra habitual. La cadena de supermercats ha intensificat la revisió periòdica dels seus productes i processos, aconseguint baixar el preu de més de 600 productes a tots els seus supermercats a Catalunya. La companyia facilita així un estalvi de més de 130 euros amb l'aplicació de descomptes permanents de fins al 53% a diverses categories de producte.

Amb motiu de la nova obertura a palau-Solità i Plegamans, ALDI també oferirà ofertes exclusives en certs productes. També mantindrà promocions setmanals i quinzenals a tot el seu assortiment per a una compra completa, còmoda, senzilla i al millor preu possible.

ALDI accelera la seva expansió a Catalunya al llarg del 2024

La cadena de supermercats treballa constantment en la seva expansió sostinguda a Espanya amb l'objectiu d'apropar la seva opció de compra a cada vegada més famílies. Aquest creixement s'ha intensificat a Catalunya, una regió clau per a la companyia. En concret, ALDI ja ha inaugurat dos establiments a diversos punts de la capital catalana: al carrer Torrent de l'Olla i, ahir dimecres, al carrer Riera Blanca. També té previst obrir-ne dues més abans de tancar l'any.



Durant aquest 2024, la cadena de supermercats també ha reforçat la seva presència a altres punts de Catalunya. Estem parlant de quatre obertures localitzades a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Figueres (Girona), la Seu d'Urgell (Lleida) i Cubelles (Barcelona). A més, al llarg del mes de novembre, ALDI també ha continuat creixent a altres zones estratègiques com la província d'Alacant. Allà ha obert la segona botiga a La Nucía i el tercer supermercat a Torrevella; o la Comunitat de Madrid, arribant per primera vegada a Sant Agustí de Guadalix.

En total, la companyia espera obrir al voltant de 20 nous establiments aquest darrer trimestre del 2024. Gràcies a aquest ambiciós pla d'expansió i al seu model de negoci basat en el descompte, ALDI ja compta amb més de 450 botigues. També hi ha més de 7 milions de clients a escala nacional, un 33% més que fa tres anys.