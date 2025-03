Dos plats de primera amb estalvi a Bonpreu i Esclat fins al 31 de març

En un context on els preus continuen sent una preocupació central per a les famílies catalanes, les cadenes de supermercats s'esforcen a llançar promocions atractives que responguin tant a la butxaca com al paladar dels consumidors.

En aquest sentit, les ofertes especials que combinen qualitat amb estalvi estan experimentant un auge considerable. La tendència actual mostra que els consumidors valoren cada vegada més aquestes oportunitats per gaudir de productes gourmet o plats preparats, reduint significativament el temps dedicat a cuinar a casa, especialment entre setmana.

Dins d'aquest panorama de promocions, les cadenes Bonpreu i Esclat han destacat últimament pels seus menús estalvi, molt populars entre els clients habituals. Aquestes promocions estan acuradament pensades per oferir productes amb alt valor culinari a preus competitius, generant una gran acceptació. No en va, Bonpreu i Esclat han observat un creixement constant en la demanda d'aquest tipus d'ofertes, que combinen un producte estrella amb un acompanyament atractiu, equilibrant la qualitat gastronòmica i la comoditat de la seva preparació immediata.

| XCatalunya, BonpreuEsclat, Canva: Viktor Gladkov

Pollastre rostit i costellam de porc: sabor i economia fins al 31 de març

L'última proposta de Bonpreu i Esclat arriba just a temps per a aquells que busquen resoldre un àpat familiar o un sopar ràpid però deliciós. Fins al 31 de març, la cadena ofereix un menú estalvi especialment dissenyat per a aquells que valoren la qualitat a la taula però busquen cuidar també el seu pressupost mensual.

El menú promocional combina dos plats molt apreciats en la gastronomia casolana catalana. D'una banda, s'inclou un pollastre sencer rostit d'aproximadament 950 grams, tradicionalment rostit a l'estil català. Aquest producte per si sol habitualment té un cost individual de 9,50 euros, sent una elecció habitual per la seva sucositat, textura cruixent i sabor suau, que sol conquerir tant a adults com a nens.

Com a segon plat, o acompanyament depenent dels gustos personals, la promoció afegeix un mig costellam de porc amb dues opcions per triar: fumat o acompanyat amb salsa barbacoa. Cada opció aporta la seva particularitat gastronòmica: el costellam fumat posseeix un aroma i sabor intensos, ideal per a aquells que gaudeixen de sabors profunds i tradicionals, mentre que la versió amb salsa barbacoa aporta un toc lleugerament dolç i especiat, especialment popular entre el públic més jove. Aquest producte per separat tindria un preu habitual de 7,95 euros.

| BonpreuEsclat

Un estalvi que es nota a la butxaca

No obstant això, el gran atractiu d'aquesta proposta és el notable estalvi econòmic que ofereix al consumidor. Davant del preu habitual de 17,45 euros per la combinació d'ambdós productes, Bonpreu i Esclat han decidit presentar aquest menú estalvi per tan sols 15,95 euros. La promoció estarà disponible exclusivament fins al 31 de març i és vàlida únicament en aquells establiments de la cadena que disposin d'aquest servei.

Aquesta oferta és especialment rellevant en un context on les famílies busquen alternatives que combinin el sabor de la cuina tradicional casolana amb la comoditat de no haver de cuinar. La qualitat d'aquests plats preparats és un avantatge competitiu que els supermercats han sabut aprofitar, facilitant la vida quotidiana de moltes persones i reforçant així la lleialtat dels seus clients.

A més, per treure-li encara més partit a aquesta proposta, els consumidors poden acompanyar aquests plats principals amb una amanida fresca o patates al forn casolanes, creant així un menú equilibrat, saborós i econòmic sense necessitat de passar hores a la cuina. D'aquesta manera, no només s'obté un àpat complet i deliciós, sinó que també s'aprofita al màxim el temps lliure que moltes famílies valoren enormement en el seu dia a dia.