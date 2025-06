El nou producte del Banc Sabadell que entusiasma els seus clients

per Joan Grimal

Banc Sabadell ha donat la sorpresa aquest estiu amb el llançament del seu Compte Online Remunerat, una oferta que està fent que molts estalviadors espanyols es freguin els ulls. Amb un interès del 2 % TAE per a saldos de fins a 20.000 euros, aquest compte digital permet obtenir fins a 400 euros l'any en interessos.

La rendibilitat s'abona mensualment, cosa que permet veure el creixement dels estalvis des del primer mes. A més, es tracta d'una oferta sense comissions de manteniment ni d'administració, cosa que elimina un dels principals obstacles que molts clients troben a la banca tradicional.

Bonificació de benvinguda i sense comissions

Però això no és tot. Banc Sabadell també ofereix una bonificació de 300 euros per a nous clients que domiciliïn una nòmina d'almenys 1.000 euros i activin el servei Bizum. Aquesta bonificació es reparteix al llarg de 12 mesos, sempre que es mantinguin actius els dos requisits.

El compte no exigeix més compromisos: ni domiciliar rebuts, ni contractar productes addicionals, ni mantenir un saldo mínim. El procés d'alta és 100 % digital, ràpid i sense necessitat d'anar a una oficina, cosa que facilita encara més la seva contractació.

Estalvi addicional en llum i gas

Una de les característiques que més està cridant l'atenció és la devolució del 3 % en els rebuts de llum i gas domiciliats. No hi ha límit d'import, cosa que permet als usuaris reduir la seva factura energètica de manera directa simplement gestionant els pagaments des d'aquest compte.

Aquest avantatge converteix el Compte Online Sabadell no només en un producte d'estalvi, sinó també en una eina pràctica per a l'economia de la llar. A això s'hi suma l'ús gratuït de targetes de dèbit i crèdit, també sense comissions d'emissió ni de manteniment.

Sense lletra petita ni condicions ocultes

Un dels majors atractius d'aquest compte és la seva transparència. Les condicions estan clarament detallades i no hi ha lletra petita que limiti els beneficis. L'únic requisit és no haver estat client de Banc Sabadell en els darrers 12 mesos i tenir més de 18 anys.

L'alta es realitza fàcilment des del mòbil o l'ordinador, en només 10 minuts. A més, el banc garanteix que no cobrarà comissions per transferències nacionals, pagaments amb targeta o consultes en caixers propis.

Estratègia clara per captar nous clients

Amb aquesta campanya, Banc Sabadell busca atreure nous clients en un moment de forta competència entre entitats bancàries. En un context de pujada de tipus d'interès, els estalviadors exigeixen més pels seus diners, i aquesta oferta respon justament a aquesta necessitat.

Mentre altres bancs continuen aplicant comissions o exigències elevades per a bonificacions, Sabadell ha optat per una proposta senzilla, clara i efectiva, cosa que ha generat una reacció molt positiva a les xarxes socials i fòrums financers.

El més impactant: pots guanyar més de 700 euros en un any

El que ha deixat molts sense paraules és que, sumant tots els beneficis possibles, un client podria obtenir més de 700 euros el primer any. Entre els 400 euros en interessos, els 300 euros de bonificació per nòmina, i la devolució del 3 % en llum i gas, el resultat final és difícil d'igualar.

En un entorn econòmic on cada euro compta, aquest compte remunerat s'ha convertit en una autèntica ganga per a qui busca rendibilitat sense renunciar a la simplicitat. No és estrany que centenars de nous clients estiguin aprofitant aquesta oportunitat abans que expiri la promoció.