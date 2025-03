El nou perill d'Hisenda contra els autònoms

per Mireia Puig

En el panorama fiscal actual, els treballadors autònoms s'enfronten a desafiaments creixents a causa de l'enduriment de les polítiques tributàries per part de l'Agència Tributària. Aquestes mesures busquen intensificar la lluita contra el frau fiscal i garantir el compliment rigorós de les obligacions fiscals per part d'aquest col·lectiu.​

Sancions per incompliment d'obligacions fiscals

La Llei General Tributària estableix un règim sancionador que classifica les infraccions en lleus, greus i molt greus, amb multes proporcionals a la gravetat de la falta comesa. Per exemple, no presentar declaracions en termini pot comportar sancions que oscil·len entre el 50% i el 150% de la quota tributària no ingressada, depenent de la gravetat i la reincidència.​

A més, l'Agència Tributària ha intensificat la vigilància sobre els moviments bancaris, multant aquells que no justifiquin adequadament ingressos o retirades de diners. Les sancions varien en funció de la gravetat: lleus (multes fins al 50%), greus (50% al 100%) i molt greus (fins al 150%).

Novetats i límits en transaccions en efectiu

La Llei Antifrau ha reduït el límit per a pagaments en efectiu a 1.000 euros quan una de les parts és un professional o empresari. Acceptar un pagament en efectiu que superi aquest límit comporta una multa del 25% de la quantia en qüestió.​

Així mateix, els autònoms estan obligats a informar Hisenda sobre operacions amb un mateix client o proveïdor que superin els 3.005,06 euros anuals mitjançant el model 347. L'incompliment d'aquesta obligació pot resultar en sancions de fins a 600 euros.​

Impacte en la gestió financera dels autònoms

Aquestes mesures requereixen que els autònoms adoptin una gestió financera més rigorosa i transparent. És essencial mantenir registres detallats de totes les operacions, complir amb els terminis establerts per a la presentació de declaracions i estar al corrent de les modificacions en la normativa fiscal.​

L'adaptació a aquestes exigències pot suposar un esforç addicional, especialment per a aquells amb recursos limitats. No obstant això, el compliment estricte de les obligacions fiscals és crucial per evitar sancions que podrien afectar significativament l'estabilitat econòmica dels autònoms.​

És una tendència i va a més. L'Agència Tributària ha intensificat les seves mesures de control i sanció cap als treballadors autònoms, imposant multes considerables per incompliments fiscals i establint noves obligacions en la gestió de transaccions i declaracions. L'adaptació a aquestes normatives és fonamental per garantir la continuïtat i l'èxit de l'activitat professional dels autònoms en el context fiscal actual.