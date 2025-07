Només online: La promoció a Bonpreu i Esclat fins al 25 d’agost

El final de l'estiu marca un punt d'inflexió en els hàbits de consum de les llars. Després de la relaxació estival, el setembre emergeix com un mes de reorganització, de tornada a la rutina i, per a molts, d'una necessària posada a punt de la llar. Aquest comportament cíclic no passa desapercebut per a les grans cadenes de supermercats, que ajusten les seves estratègies per captar l'atenció del consumidor en un moment clau.

És precisament en aquest context on la compra en línia de productes de neteja i drogueria ha guanyat un notable protagonisme, oferint comoditat i, cada cop més, ofertes exclusives que no es troben al punt de venda físic.

Bonpreu i Esclat, dues de les ensenyes de referència a Catalunya, han sabut interpretar aquesta tendència a la perfecció. Lluny de limitar el seu canal digital a una simple rèplica del seu assortiment a botiga, l'utilitzen com una eina estratègica per fomentar la fidelització i dirigir el trànsit cap a la seva plataforma de comerç electrònic. La darrera de les seves iniciatives n'és un clar exemple: una oferta potent, centrada en productes d'alta rotació i de marques líders, disponible únicament per a qui fa la compra a través de la web o l'aplicació.

| Bonpreu

Un lot de neteja imprescindible amb un descompte del 42%

Fins al pròxim 25 d'agost de 2025, els clients amb la Targeta Client de Bonpreu i Esclat podran accedir a una oferta difícil d'ignorar. Es tracta d'un "Lot Estalvi" que agrupa quatre productes essencials per a la neteja integral de la llar a un preu de 8,99 euros. El valor original d'aquest conjunt, si es compressin els articles per separat, ascendiria a 15,63 euros, cosa que suposa un estalvi directe de 6,64 euros per a la butxaca del consumidor, és a dir, un descompte del 42%

La selecció de productes ha estat acuradament dissenyada per cobrir diferents necessitats, combinant l'eficàcia de marques consolidades com KH-7 i Cif. El lot inclou:

1 Treixtaca KH-7 Sense Taques (780 ml): Un aliat indispensable per al pre-rentat de la roba. La seva fórmula està dissenyada per actuar sobre taques difícils de greix, oli, xocolata o herba, facilitant-ne l'eliminació en el cicle de rentat habitual. El seu format en pistola permet una aplicació precisa sobre la zona afectada.

| BonpreuEsclat