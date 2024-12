Només fins al 24 de desembre: Bonpreu i Esclat et regalen ostres

per Sergi Guillén

El lot de Bonpreu i Esclat arriba just a temps per a les festes nadalenques.Aquest pack combina luxe i sabor local. Disponible per només 12,99 €, inclou productes d'alta qualitat que elevaran qualsevol celebració.

Què inclou el lot?

Aquest lot especial consta de dos productes excepcionals. En primer lloc, una caixa d'ostres arrissades del Delta de l’Ebre.

La caixa conté un quilo d'aquestes joies gastronòmiques, perfectes per als amants dels mariscs frescos. Aquestes ostres tenen un preu habitual de 9,99 € per unitat, la qual cosa ja és una ganga.

El segon producte és una ampolla de Cava Brut Reserva Essential Púrpura de Juvé & Camps. Aquest cava, de 750 ml, aporta un toc de sofisticació.

El seu preu individual sol ser de 12,89 €, destacant per la seva excel·lent relació qualitat-preu. Ambdós productes estan seleccionats amb un criteri que prioritza el km 0 i la qualitat.

Preu imbatible amb una data límit

El lot complet, que normalment costaria 22,88 €, està disponible per tan sols 12,99 €. Aquesta oferta suposa un estalvi de gairebé el 50 %. És una ocasió única per gaudir d'un luxe accessible.

El lot està disponible fins al 24 de desembre. No obstant això, les unitats són limitades. Aquesta promoció és ideal per a aquells que volen avançar-se a les compres nadalenques.

Perfecte per a qualsevol ocasió

Aquest lot és versàtil, i pots utilitzar les ostres com a entrant per a un sopar especial. Amb el cava, brindaràs pels moments més importants. A més, ambdós productes són perfectes per regalar i sorprendre qualsevol amfitrió.

El maridatge entre les ostres i el cava és una combinació clàssica. Les notes fresques i afruitades del cava complementen la intensitat marina de les ostres. Aquesta experiència gastronòmica serà inoblidable per als paladars més exigents.

El lot també és perfecte per als sopars de Nadal. Les ostres poden ser l'aperitiu estrella que sorprendrà els teus convidats. Amb el cava, pots acompanyar tant els entrants com les postres, fent que tota la vetllada tingui un toc especial.

Si prefereixes quelcom més íntim, aquest lot també és una gran opció per a sopars en parella. La seva relació qualitat-preu permet gaudir d'una experiència gourmet sense gastar de més.

Sostenibilitat i proximitat

Bonpreu i Esclat destaquen per donar suport als productors locals. Les ostres del Delta de l’Ebre són un exemple del compromís amb la sostenibilitat i la qualitat.

Aquest enfocament també es reflecteix en el cava de Juvé & Camps, un celler amb gran prestigi que segueix pràctiques responsables en la seva elaboració.

Bonpreu i Esclat continuen oferint promocions de gran valor. Aquest lot no és una excepció. La seva aposta per productes locals i de qualitat fa que aquesta oferta sigui irresistible.

Si vols gaudir d'un Nadal deliciós i memorable, no deixis passar aquesta ocasió. Ves a la teva botiga més propera i fes-te amb el lot abans que s'esgoti.