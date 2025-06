Més del 40 % de descompte a Bonpreu en un lot estalvi de productes que menges cada dia

La competència entre supermercats per captar l'atenció del consumidor ha portat els darrers anys a una autèntica cursa per les millors ofertes en productes de consum diari. Cada vegada és més freqüent que les famílies planifiquin la seva compra en funció dels lots estalvi i promocions puntuals, amb especial atenció a aquells articles que formen part de la seva dieta habitual.

Entre aquests, els iogurts i les postres làcties ocupen un lloc privilegiat, no només pel seu valor nutricional, sinó també pel seu paper essencial en els esmorzars i berenars de totes les edats.

Els estudis recents confirmen que més del 80 % de les llars a Catalunya adquireixen almenys una varietat de iogurt cada setmana. La seva practicitat, l'aportació de calci i la varietat d'opcions disponibles els han convertit en un imprescindible a la cistella de la compra. Per aquest motiu, l'anunci d'un lot estalvi amb més d'un 40 % de descompte, com el que acaba de llançar Bonpreu i Esclat, es converteix en una oportunitat que mereix ser analitzada en detall.

| alphaspirit.it, BonpreuEsclat, XCatalunya

Un lot estalvi pensat per a la compra intel·ligent

Fins al 30 de juny, els clients de Bonpreu i Esclat poden accedir a una de les promocions més rellevants de la temporada en la categoria de làctics. Per només 3,39 euros, s'ofereix un lot compost per tres productes que destaquen tant per la seva qualitat com per la seva freqüència de consum:

1 pack de iogurt grec natural Oikos (4 x 110 g, normalment 2,79 €/u.)

1 pack de iogurt natural Danone (4 x 120 g, normalment 1 €/u.)

1 pack de crema de vainilla Danet (4 x 120 g, normalment 1,99 €/u.)

El preu habitual d'aquests tres productes, comprats per separat, ascendeix a 5,78 euros. La diferència suposa un estalvi directe de més del 40 %, una xifra poc comuna en lots que inclouen referències de marques líders i que, a més, es consumeixen de manera recurrent a la majoria de llars.

Claus del lot: qualitat, varietat i versatilitat

Més enllà de l'atractiu econòmic, aquest lot respon a diverses tendències actuals en el consum de productes làctics. El iogurt grec Oikos és valorat per la seva textura cremosa i el seu aportament proteic, ideal per a qui cerca opcions més saciants o l'empra com a base per a esmorzars amb fruita, fruits secs o llavors. El iogurt natural Danone, un dels clàssics del mercat, es caracteritza pel seu gust suau i el seu baix contingut en sucres, fet que el converteix en una opció apta per a totes les edats.

| BonpreuEsclat

Per la seva banda, la crema de vainilla Danet afegeix un toc dolç i diferent, perfecta com a postres ràpides o per a qui cerca alternar sabors sense renunciar a la textura i qualitat dels làctics refrigerats. La possibilitat d'adquirir els tres en un sol lot facilita la planificació setmanal, permet variar l'alimentació i, sobretot, redueix el cost final de la cistella.

Aquest tipus de promocions són també una resposta directa a les noves exigències del consumidor, que prioritza la relació qualitat-preu sense sacrificar la varietat en la dieta. Bonpreu i Esclat reforcen així la seva posició com a referents en el sector, apostant per lots que no només permeten estalviar, sinó també descobrir i combinar productes en noves receptes.

Una suggerència habitual per aprofitar aquest lot és incorporar el iogurt natural o el grec com a base d'un esmorzar complet, afegint-hi fruita fresca, flocs de civada i una mica de mel. La crema de vainilla, per la seva banda, es pot fer servir en receptes de postres senzilles, com a acompanyament de galetes o fruita, o simplement com un caprici dolç després de l'àpat.