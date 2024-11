No et compliquis la vida fent el sopar amb aquest pack a Bonpreu i Esclat

per Xavi Martín

Si busques un sopar ràpid, deliciós i complet sense haver de passar molt de temps a la cuina, Bonpreu i Esclat tenen la solució perfecta per a tu. Fins al 4 de novembre, podeu aconseguir un pack especial que inclou pizzes, gelat i cervesa, ideal per gaudir d'una nit relaxada i sense complicacions. Aquest lot està disponible per només 9,99 €, en lloc dels 18,26 € habituals, cosa que representa un estalvi considerable per a un sopar que encantarà a tots.

Què inclou el pack?

Aquest lot de sopar fàcil i complet a Bonpreu i Esclat combina productes d'alta qualitat que tots gaudeixen. Primerament trobem 2 pizzes Ristorante Dr. Oetker (a triar). Podeu seleccionar entre diferents varietats d'aquesta popular marca, com la Pizza Prosciutto o la Pizza Quattro Formaggi. Aquestes pizzes són conegudes per la massa fina i cruixent i el sabor autèntic. Normalment, el preu de les dues pizzes és de 7,78 €, però estan incloses en aquest lot perquè puguis gaudir d'un sopar deliciós sense complicacions.

El segon producte és una terrina de gelat Häagen-Dazs (a escollir). Per afegir un toc dolç a la nit, el pack inclou una terrina de gelat Häagen-Dazs, disponible en diversos sabors, com ara Macadamia Nut Brittle o Strawberry Cheesecake. Aquest gelat premium, valorat en 6,99 €, és perfecte per posar el fermall d'or al sopar i gaudir d'unes postres irresistibles.

Finalment, un pack de cerveses Estrella Damm (6 ampolles de 200 ml). Cap sopar està complet sense una bona beguda, i aquest pack inclou sis ampolles de cervesa Estrella Damm, una cervesa suau i refrescant que complementa perfectament el sabor de les pizzes. El preu habitual del pack és de 3,49 €, i en aquesta oferta ho obtens juntament amb les pizzes i el gelat.

Idees per gaudir d'aquest pack de sopar

Aquest lot és ideal per a qualsevol nit en què prefereixis no complicar-te a la cuina. Aquí teniu algunes idees per gaudir al màxim d'aquesta oferta:

Nit de pel·lícules: Prepara les pizzes al forn, serveix les cerveses ben fredes i tria una bona pel·lícula o sèrie per veure. En acabar, gaudeix del gelat Häagen-Dazs com a postres. Un sopar ideal per a una nit d'entreteniment sense estrès.

Sopar amb parella o amb amics: Aquest pack és perfecte per a un sopar informal en parella o amb amics. Les pizzes i les cerveses són una combinació que tots gaudiran, i el gelat afegeix un toc especial al final del menjar.

Dia de descans: Si heu tingut un dia llarg i preferiu descansar, aquest lot és la millor opció. Només has d'escalfar les pizzes i tindràs un sopar complet i deliciós sense cap esforç.