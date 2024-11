El banc que pagarà més tard l'extra de Nadal als jubilats

Desembre és un dels mesos més esperats tant per a treballadors com per a pensionistes. L'arribada de la paga extra de Nadal representa un alleugeriment econòmic significatiu, especialment en una època marcada per les despeses de regals, sopars familiars i viatges. Aquesta ajuda addicional és clau per afrontar la temporada festiva amb més tranquil·litat financera.

Les pagues extraordinàries dels jubilats són un ingrés addicional que reforça la seva economia en dos moments clau de l'any: juny i novembre. Tot i això, les dates exactes en què els pensionistes reben aquest ingrés varien segons el banc en què tinguin domiciliada la seva pensió. Aquest any, la majoria de les entitats bancàries han decidit avançar aquest pagament, tot i que n'hi ha una que destaca per ser la més tardana: Pibank, que ingressarà la paga extra el proper 2 de desembre.

En què consisteix la paga extra de Nadal?

La paga extra de Nadal és un dret que tenen la majoria dels pensionistes a Espanya. Forma part de les pensions contributives i s'abona juntament amb la mensualitat corresponent al novembre. Aquest ingrés equival a l'import habitual de la pensió mensual, per la qual cosa és un reforç important per fer front a les despeses addicionals de la temporada.

No totes les pensions inclouen aquestes pagues extraordinàries. Les derivades d'accidents laborals o malalties professionals, per exemple, ja tenen aquest ingrés prorratejat a les mensualitats. A més, alguns jubilats reben una paga extra addicional gràcies al complement per reducció de la bretxa de gènere, dissenyat per a persones que van veure afectada la cotització a causa de responsabilitats familiars. Aquest complement varia segons el nombre de fills i pot assolir fins a 120 euros mensuals, acumulant ingressos anuals de fins a 1.680 euros.

Les dates de pagament segons els bancs

Tot i que la Seguretat Social estableix que l'ingrés de la paga extra de Nadal s'ha de fer a principis de desembre, moltes entitats bancàries avancen el pagament. Aquestes són les dates confirmades per a aquest any:

Bankinter : 21 de novembre.

: 21 de novembre. Santander : 22 de novembre.

: 22 de novembre. CaixaBank : 24 de novembre.

: 24 de novembre. BBVA : 25 de novembre.

: 25 de novembre. Unicaja, Sabadell, Abanca, ING, Ibercaja : 25 de novembre.

: 25 de novembre. EVO Banc : 27 de novembre.

: 27 de novembre. Pibank: 2 de desembre.

Mentre que alguns bancs com Bankinter i Santander destaquen per ser els primers a fer l'abonament, Pibank serà l'últim a fer-ho. L'avançament del pagament de la paga extra ha esdevingut una pràctica comuna entre les entitats bancàries des de la pandèmia. Això no només beneficia els jubilats, sinó que també millora la relació entre els bancs i els seus clients grans, un segment important de la població.

Per als pensionistes, les pagues extraordinàries són molt més que un simple ingrés addicional. Representen la possibilitat de gaudir de les festivitats amb més tranquil·litat i de cobrir les despeses relacionades amb reunions familiars, regals i sopars especials. En el cas dels qui reben el complement per la bretxa de gènere, aquesta paga es converteix en una ajuda encara més significativa.