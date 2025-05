Ni Itàlia ni Estats Units: Especialitats d'un país en un lot estalvi a Bonpreu

Durant els últims anys, el consum de plats preparats d'inspiració internacional ha crescut notablement als supermercats catalans. Mentre pizzes i hamburgueses lideraven la categoria, l'auge de la cuina asiàtica es consolida com una de les tendències més fortes en el sector de l'alimentació.

Els consumidors busquen experiències noves sense sortir de casa, i els supermercats han respost ampliant la seva gamma de productes orientals, des de salses exòtiques fins a plats llestos per consumir.

Aquest fenomen no és casualitat: segons diversos estudis de consum, la cuina asiàtica—especialment la japonesa i la xinesa—ha guanyat una important quota de mercat. La comoditat, la rapidesa de preparació i la percepció de varietat són factors clau en aquest creixement. Així, els lineals dels supermercats s'omplen de propostes que abans només trobàvem en restaurants especialitzats. En aquest context, les cadenes com Bonpreu i Esclat han sabut llegir els gustos del consumidor i adaptar-se amb promocions específiques.

| XCatalunya, BonpreuEsclat, Canva: Viktor Gladkov

Una aposta per l'estalvi i l'autenticitat

Fins al 26 de maig, Bonpreu i Esclat presenten una oferta que trenca amb l'habitual: un lot estalvi de productes asiàtics de la marca Ta-Tung, una de les firmes de referència en plats preparats d'inspiració oriental. Aquesta promoció, disponible per 5,49 € el lot (preu anterior: 6,98 €), permet acostar a les taules catalanes un tros d'Àsia amb una combinació pensada tant per a aquells que busquen practicitat com per als aficionats a la cuina internacional.

El lot està compost per dos productes destacats:

Un arròs tres delícies original o al wok Ta-Tung (250 g), que en venda individual té un preu habitual de 2,99 €.

Un hakao de gambes al vapor Ta-Tung (127 g), amb preu habitual de 3,89 € la unitat.

Aquesta selecció no només suposa un estalvi directe de gairebé un euro i mig respecte al preu per separat, sinó que respon a la creixent demanda d'aliments ràpids, de qualitat i amb un punt exòtic. És important ressaltar que la marca Ta-Tung, fundada per la xef Mey Hofmann, ha estat pionera en acostar receptes asiàtiques autèntiques al gran consum, amb ingredients seleccionats i processos d'elaboració cuidats.

Per què triar el lot Ta-Tung? Qualitat, sabor i conveniència

Aquells que opten per aquest lot es porten a casa dos dels plats més representatius de la cuina asiàtica popularitzada a Occident. L'arròs tres delícies destaca per la combinació equilibrada d'arròs, verdures i petits trossos de truita i pernil cuit, oferint una textura suau i un sabor familiar. Pot ser la base d'un àpat ràpid, un acompanyament ideal per a carns o peixos, o fins i tot convertir-se en plat principal amb només afegir un toc de salsa de soja o unes gambes saltades.

| BonpreuEsclat

El hakao de gambes, per la seva banda, és una delicatessen al vapor que reflecteix la tradició de la cuina cantonesa. Cada peça conté una massa fina i translúcida que embolcalla un farcit sucós de gambes, ideal com a entrant o per acompanyar l'arròs. Aquest tipus de dim sum s'ha fet cada cop més popular en el sector del ready to eat, perquè permet gaudir de la cuina asiàtica sense necessitat de coneixements tècnics ni d'ingredients complicats.

Des del punt de vista nutricional, ambdós productes aporten hidrats de carboni i proteïnes, i poden formar part d'una dieta equilibrada si es complementen amb amanida fresca o verdures al vapor. A més, la preparació és ràpida: n'hi ha prou amb escalfar al microones o vaporera durant uns minuts.

Recepta exprés per sorprendre a casa

Per a aquells que desitgin treure el màxim partit al lot, aquí va una suggerència senzilla i saborosa: escalfa l'arròs tres delícies seguint les instruccions de l'envàs. Serveix el hakao de gambes al costat, decorant amb cibulet picat i una mica de sèsam torrat. Afegeix unes gotes de salsa de soja baixa en sal i acompanya amb edamame o una amanida d'algues per a una experiència encara més autèntica. En menys de deu minuts, tindràs un sopar temàtic capaç de sorprendre tant a qui busca el pràctic com als més curiosos del paladar.