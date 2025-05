Gairebé el 50% de descompte: 3 productes per a un sopar ideal a Bonpreu i Esclat

En els últims mesos, els hàbits de consum als supermercats catalans han mostrat una clara tendència cap a la recerca d'ofertes combinades i lots estalvi. El consumidor ja no només mira el preu unitari, sinó que valora l'equilibri entre qualitat, origen dels productes i l'oportunitat d'aconseguir packs complets a preus atractius.

Això es tradueix en una major demanda de lots temàtics, especialment pensats per a sopars informals, reunions familiars o petits capricis de cap de setmana.

Les promocions per temps limitat, amb descomptes agressius en productes de primera necessitat o d'ocasió, han guanyat pes en les estratègies de màrqueting de grans superfícies com Bonpreu i Esclat. Segons dades recents, fins a un 38 % dels clients reconeix haver canviat el seu establiment habitual a la recerca de millors ofertes mensuals.

I, en aquest context, els lots tancats amb productes seleccionats i preu rebaixat són la fórmula preferida per a aquells que desitgen sopar bé sense invertir massa temps ni diners en la planificació.

Un lot estalvi que respon a la tendència actual de consum

Del 21 al 26 de maig, Bonpreu i Esclat ofereixen un exemple clar de com s'adapta el supermercat a la demanda actual: un lot estalvi compost per tres productes pensats per a un sopar complet i senzill. Per només 7,95 euros, gairebé a meitat de preu respecte al cost habitual (14,98 €), el client pot emportar-se a casa una selecció equilibrada que inclou embotit ibèric, pa i vi, tots de qualitat contrastada.

El lot està format per:

1 paquet de bastonets de pa Cristal ZORZI, 130 g (valor habitual: 1,49 €): ideals com a base cruixent i lleugera, aportant un toc artesanal al sopar.

1 espatlla d’enceball ibèrica NAVIDUL, 104 g (preu normal: 7,50 €): un embotit selecte, tallat fi, que garanteix sabor i una textura suau.

1 ampolla de vi negre garnatxa Km0 TINES DE ROQUETA, DO Catalunya, 750 ml (valor habitual: 5,99 €): vi de proximitat, elaborat amb raïm garnatxa, reconegut pel seu perfil afruitat i la seva excel·lent relació qualitat-preu.

Aquesta composició respon a la fórmula clàssica dels lots per picar alguna cosa, que en els últims anys s'han consolidat com a opció recurrent tant per a celebracions improvisades com per a obsequis pràctics. El fet que tots els productes siguin de marques reconegudes —i, en el cas del vi, de producció local Km0— aporta un valor afegit molt apreciat pel consumidor català.

Proposta de sopar ràpid i algunes idees de presentació

La versatilitat d'aquest lot permet diverses opcions. Amb els bastonets de pa Cristal, es pot preparar una taula de tapes ràpides: n'hi ha prou amb tallar unes llesques de l'espatlla d’enceball ibèrica NAVIDUL i acompanyar-les de pa cruixent, una mica de tomàquet ratllat i un bon oli d'oliva verge extra. La combinació és senzilla, però infal·lible, ideal per a aquells que busquen sopar lleuger però amb qualitat.

El vi TINES DE ROQUETA, DO Catalunya, marida perfectament amb l'embotit gràcies al seu caràcter jove i afruitat, aportant frescor sense tapar els matisos del pernil. Per a aquells que desitgin enriquir l'experiència, es poden afegir alguns fruits secs, formatge curat o una amanida de rúcula i tomàquet cherry, tots productes que habitualment es troben a les prestatgeries de Bonpreu i Esclat.

Una oferta limitada en el temps

El descompte proper al 50 % converteix aquest lot en una oportunitat destacada dins del calendari promocional dels supermercats. Els lots estalvi no només permeten estalviar, sinó que ajuden a descobrir nous productes i a planificar sopars temàtics sense complicacions. A més, el caràcter limitat de l'oferta —disponible només fins al 26 de maig— incentiva la compra anticipada i la fidelització de clients a la recerca d'oportunitats reals, no només de rebaixes puntuals.