Els millors vins catalans amb 2a unitat al 50% a Bonpreu fins al 17 de març

Catalunya és reconeguda no només per la seva gastronomia exquisida, sinó també per la qualitat excepcional dels seus vins. Durant els últims anys, s'ha evidenciat una clara tendència en el consumidor català: es valoren cada vegada més els productes locals, sostenibles i que aporten un valor diferencial tant en sabor com en qualitat. Aquest fenomen explica per què els supermercats adapten les seves promocions amb ofertes especials en vins de denominacions d'origen (DO) prestigioses.

En aquest context, la cadena de supermercats Bonpreu ofereix fins al 17 de març una atractiva promoció en vins catalans amb denominacions d'origen reconegudes. Es tracta de la segona unitat al 50%, la qual cosa permet adquirir productes de primera qualitat amb un estalvi significatiu, un factor decisiu en aquests temps en què el consumidor busca tant qualitat com optimització de la despesa.

| Bonpreu, Canva, XCatalunya

Vins catalans d'alta gamma a preus accessibles

Entre els vins destacats d'aquesta promoció trobem referències com el vi negre Finca Cal Janes, DO Penedès. Aquest vi presenta un perfil aromàtic fresc i afruitat, ideal per acompanyar carns vermelles i formatges forts. El seu preu habitual és de 6,89 euros, però comprant dues unitats, la segona queda en només 3,45 euros, reduint el preu mitjà a tan sols 5,17 euros per ampolla.

També destaca el vi negre Tocat de l'Ala, de la DO Empordà, conegut pel seu equilibri entre notes afruitades i tanins sedosos. Habitualment amb un preu de 12,99 euros, ara la segona ampolla s'obté per 6,50 euros, quedant el preu mitjà de cada ampolla en 9,74 euros.

Una altra excel·lent opció és el vi negre Sinols, també amb DO Empordà, que normalment costa 7,29 euros per unitat. Amb la promoció actual, la segona ampolla té un cost de 3,65 euros, la qual cosa estableix el preu final per ampolla en només 5,47 euros.

Varietat i qualitat per a tots els gustos

La promoció inclou altres alternatives interessants, com el vi criança El Viatge o el blanc L'Antull, ambdós de la marca ÈTIM amb DO Montsant, a un preu mitjà de 5,96 euros per ampolla en comprar-ne dues. També destaca la línia Raig de Raïm, vins amb DO Terra Alta, que combinen frescor i cos, disponibles per un preu mitjà de 5,24 euros cada unitat.

| Bonpreu

A més, per als consumidors que prefereixen opcions ecològiques, destaca la línia Els Nanos, de DO Conca de Barberà. Aquests vins, en versions blanc o negre, ofereixen la segona ampolla a meitat de preu, resultant en un preu unitari mitjà de 5,21 euros.

Aquesta iniciativa de Bonpreu reflecteix clarament les preferències actuals dels consumidors catalans, que busquen combinar estalvi econòmic amb qualitat superior en les seves compres quotidianes. Una bona oportunitat per gaudir dels millors vins locals a preus més que raonables.

Per completar l'experiència, et suggerim maridar aquests vins amb plats típics catalans, com una escalivada, embotits locals o un tradicional fricandó. Aprofitar aquesta promoció és una excel·lent manera de conèixer millor els productes que fan gran la terra catalana.