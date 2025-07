El menú de Terra i Tast a Bonpreu que t'arregla la vida un dia de calor

Quan arriben els dies més calorosos de l'estiu, l'últim que ve de gust és encendre el forn o passar llargues hores davant dels fogons. Per això, la tendència de consum als supermercats apunta cada cop més cap a solucions ràpides, fresques i llestes per consumir. Segons dades recents, més del 65% dels consumidors catalans busca opcions de menjar preparat que siguin saludables i pràctiques, especialment durant els mesos d'estiu.

En resposta a aquesta demanda creixent, els supermercats Bonpreu han decidit apostar per un menú especialment atractiu per a aquests dies de calor intensa. Es tracta d'un lot estalvi que combina qualitat, sabor i facilitat, presentat per Terra i Tast i Noel, dues marques reconegudes pel seu bon fer i compromís amb el consumidor.

Detalls d'un menú perfecte per a l'estiu

El menú en qüestió inclou dos productes que permeten solucionar ràpidament un dinar o un sopar sense complicacions i amb el mínim esforç. D'una banda, destaca l'amanida de pasta amb tonyina de Terra i Tast, presentada en un format de 400 grams, que equival aproximadament a dues racions generoses.

| Syda Productions, BonpreuEsclat, XCatalunya

Aquest producte és especialment popular pel seu equilibri nutricional, combinant hidrats de carboni, proteïna de qualitat provinent de la tonyina, i una selecció de verdures fresques que garanteixen un àpat equilibrat i complet. El seu preu individual és de 3,99 euros.

D'altra banda, Noel aporta un producte estrella amb el seu pollastre rostit, llest per escalfar i consumir. Aquest pollastre de 975 grams, valorat en 8,95 euros de manera individual, és un clàssic dels dies d'estiu. La carn, tendra i sucosa, prové de pollastres acuradament seleccionats i cuinats lentament per assegurar un sabor autèntic i una textura exquisida. El seu envàs permet una fàcil conservació i reescalfament, garantint una experiència culinària senzilla però molt satisfactòria.

Què fa especialment atractiva aquesta oferta?

El lot combinat d'ambdós productes té un preu promocional de 9,95 euros, una reducció considerable si es té en compte que, adquirint-los per separat, el cost total ascendiria a 12,94 euros. Aquesta oferta, vàlida fins al 14 de juliol, representa una oportunitat destacable per a aquells consumidors que busquen qualitat, economia i comoditat.

| BonpreuEsclat

L'èxit d'aquesta estratègia dels supermercats Bonpreu rau no només en l'estalvi econòmic, sinó també en la facilitat que aporta al consumidor. El mercat actual valora cada cop més el temps i la practicitat, aspectes en què aquesta promoció destaca clarament.

A més, aquests productes permeten diverses possibilitats gastronòmiques més enllà del consum directe. Per exemple, el pollastre rostit de Noel es pot combinar fàcilment amb amanides fresques, arrossos lleugers o fins i tot utilitzar en wraps per a un pícnic improvisat. D'altra banda, l'amanida de pasta amb tonyina de Terra i Tast resulta ideal tant per a un dinar ràpid com per a un sopar lleuger acompanyat d'una beguda fresca.